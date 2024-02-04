Με... κεκτημένη ταχύτητα από το «2 στα 2» στη «διαβολοβδομάδα» της Ευρωλίγκας, ο Ολυμπιακός πέρασε άνετα από την Πάτρα, επικρατώντας με το εντυπωσιακό 81-57 του Προμηθέα, σε μια αναμέτρηση στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστική της Stoiximan Basket League.



Μετά το τέλος του αγώνα, υπήρξε και ένα αστείο περιστατικό ανάμεσα στον Γιώργο Μπαρτζώκα και σε έναν φίλο των «ερυθρόλευκων»!

Συγκεκριμένα, ο οπαδός των Πειραιωτών πλησίασε τον Έλληνα τεχνικό, ζητώντας του να του δώσει ένα αυτόγραφό πάνω σε μια... σκακιέρα, αφού, ως γνωστόν το nickname του 58χρονου τεχνικού είναι: «Σκακιστής»!



Η αντίδραση του Μπαρτζώκα και το γέλιο που έσκασε μόλις κατάλαβε το έξυπνο λογοπαίγνιο του φίλου της ομάδας ήταν όλα τα... λεφτά, με τον ίδιο εν συνεχεία να υπογράφει με χαρά πάνω στο ταμπλό του σκάκι!

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.