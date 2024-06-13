Με σκοπό την υλοποίηση νέων επιχειρησιακών/επιχειρηματικών σχεδίων η διοίκηση της αεροπορικής εταιρίας SKY express προχώρησε στην αλλαγή του διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας, όπως ανακοινώθηκε.

Συγκεκριμένα, ο πιλότος Κωνσταντίνος Ηλιάκης έδωσε τη θέση του στον Κωνσταντίνο Τσιγκουράκο, ο οποίος προέρχεται από τον επιχειρηματικό κλάδο. Παραμένουν τα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που αναρτήθηκε στο ΓΕΜΗ, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου παρέμειναν ως έχουν. Πρόεδρος ο Θεόδωρος Κροκίδας, Αντιπρόεδρος ο Γεώργιος Λιούμπης, και ο Παναγιώτης Γιαννούκος, μέλος.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και λήγει στις 05.06.2029.

"Αναρτήθηκε στο ΓΕΜΗ το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της SKY express, το οποίο θα υλοποιήσει το αναπτυξιακό στρατηγικό πρόγραμμα της εταιρείας και θα επιταχύνει τις καινοτόμες πρωτοβουλίες της. Η Γενική Συνέλευση της εταιρείας εκφράζει ταυτόχρονα τις ευχαριστίες της προς τα μέλη του απερχόμενου ΔΣ για την συμβολή τους στην επίτευξη σημαντικών στόχων", αναφέρει η εταιρεία.

Υπενθυμίζεται η SKY express έχει ήδη συνάψει συμφωνίες με 18 αεροπορικές εταιρείες σε όλο τον κόσμο, μεταξύ των οποίων είναι οι: Air France, American Airlines, Air Transat, Air Serbia, British Airways, Condor Airlines, Cyprus Airways, Delta Airlines, Easyjet, El AL Israel Airlines, Emirates, Etihad, KLM, Middle East Airlines, Qatar Airways, Royal Jordanian, Transavia και Turkish Airlines.

Μέσα από τις στρατηγικές της συμμαχίες, η SKY express προσφέρει τη δυνατότητα απρόσκοπτης διασύνδεσης με περισσότερες από 160 χώρες σε όλο τον κόσμο. Αξίζει να σημειωθεί ότι, το 2023 ο αριθμός των μηνιαίων πτήσεων των interline partners της εταιρείας ξεπέρασε τις 500.000 και η SKY express μετέφερε - σε εβδομαδιαία βάση- περισσότερους από 1.000 επιβάτες από όλο τον κόσμο μέσω του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.