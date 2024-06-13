O Δήμος Αθηναίων μοιράζει ανεμιστήρες σε σχολεία

Ο Δήμος Αθηναίων ανταποκρινόμενος στην ανάγκη που προέκυψε από τις ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή διένειμε τους πρώτους 100 ανεμιστήρες σε σχολικά συγκροτήματα στις επτά δημοτικές κοινότητες.

Με την ευρύτερη συνεργασία φορέων και τμημάτων, όπως των Αντιδημαρχιών Κλιματικής Διακυβέρνησης και Κοινωνικής Οικονομίας, Παιδείας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Δια Βίου Μάθησης, της ΔΑΕΜ Α.Ε. και των Δημοτικών Κοινοτήτων, εξασφαλίστηκε η άμεση παραλαβή των ανεμιστήρων και η έγκαιρη διανομή τους σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Αθήνα.

