O θάνατος του 20χρονου ναυαγοσώστη προήλθε από παθολογικά αίτια και από επιπλοκές στην καρδιά του, σύμφωνα με το πόρισμα του ιατροδικαστή όπως αναφέρει δημοσίευμα του flashnews.gr.

Όπως διαπιστώθηκε από τον ιατροδικαστή, ο 20χρονος είχε ιστορικό με προβλήματα καρδιάς, ωστόσο λόγω του περιστατικού, στρεσαρίστηκε με συνέπεια να υποστεί επιπλοκές και στη συνέχεια να καταρρεύσει στον δρόμο, μετά τον άγριο, όπως φάνηκε, τσακωμό του με άλλους άνδρες.

Υπενθυμίζεται ότι, από τα πέντε άτομα που είχαν προσαχθεί στο αστυνομικό μέγαρο Χανίων, συνελήφθησαν οι δύο 24χρονοι Έλληνες οι οποίοι εξ αρχής θεωρούντο από τις αρχές ως άμεσα εμπλεκόμενοι στο άγριο επεισόδιο με τον 20χρονο.

Αντιθέτως φαίνεται πως δεν προέκυψαν στοιχεία εμπλοκής για τους τρεις νεαρούς από Ρουμανία, Γεωργία και Βουλγαρία οι οποίοι ήταν στην ίδια παρέα με τους δυο Έλληνες.

Σημειώνεται ότι την Παρασκευή θα απολογηθούν δυο 24χρονοι για τον θάνατο του 20χρονου ναυαγοσώστη

