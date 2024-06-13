Άνοιγμα με οριακή άνοδο στο Χρηματιστήριο - Στις 1.453,42 μονάδες ο Γενικός Δείκτης

Ασθενείς ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου, εν μέσω καθοδικής κίνησης των ευρωπαϊκών αγορών.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 1.453,42 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,15%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 7,42 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,11%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται ποσοστό 0,25%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Lamda Development (+2,11%), Motor Oil (+1,74%), του ΟΠΑΠ (+1,09%) και της ΔΕΗ (+0,89%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Εθνικής (-0,93%) και της Alpha Bank (-0,56%).

Ανοδικά κινούνται 36 μετοχές, 14 πτωτικά και 11 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Κλουκίνας -Λάππας +2,48% και Λάμψα +2,17%, ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Ίλυδα -3,83% και Αve -1,71%.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

