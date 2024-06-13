Λογαριασμός
Άνοιγμα με οριακή άνοδο στο Χρηματιστήριο - Στις 1.453,42 μονάδες ο Γενικός Δείκτης

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 7,42 εκατ. ευρώ.

χρηματιστήριο

Ασθενείς ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου, εν μέσω καθοδικής κίνησης των ευρωπαϊκών αγορών.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 1.453,42 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,15%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 7,42 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,11%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται ποσοστό 0,25%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Lamda Development (+2,11%), Motor Oil (+1,74%), του ΟΠΑΠ (+1,09%) και της ΔΕΗ (+0,89%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Εθνικής (-0,93%) και της Alpha Bank (-0,56%).

Ανοδικά κινούνται 36 μετοχές, 14 πτωτικά και 11 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Κλουκίνας -Λάππας +2,48% και Λάμψα +2,17%, ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Ίλυδα -3,83% και Αve -1,71%.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

