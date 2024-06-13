Η Τζένιφερ Λόπεζ συμπεριφέρεται σαν ντίβα, κάτι που λένε οι υπάλληλοί της για την ίδια, τη στιγμή που η προσωπική της ζωή και η καριέρα της καταρρέουν.

Η 54χρονη ποπ σταρ, όπως γράφει η «Daily Mail», αντιμετωπίζει μια σειρά από αναποδιές χάρη στην πρόσφατα ακυρωθείσα περιοδεία της, τις φήμες ότι χωρίζει με τον Μπεν Άφλεκ και τους ισχυρισμούς ότι έχει «ξεφύγει» η συμπεριφορά της.

Οι γνώστες της βιομηχανίας του θεάματος ισχυρίζονται ότι η καλλιτέχνις έχει επιβάλλει τον παράξενο κανόνα της «μη οπτικής επαφής», όταν συναναστρέφεται με μέλη του συνεργείου ή τους βοηθούς της.

«Ένας φίλος μας δούλευε ως φωτιστής στα παρασκήνια μιας συναυλίας της. Όλοι οι εργαζόμενοι είχαν αυστηρές οδηγίες: ‘’Μην την κοιτάξετε, μην της μιλήσετε’’», σύμφωνα με τη «Daily Mail».

Μια Αμερικανίδα podcaster, η οποία χρησιμοποιεί το καλλιτεχνικό όνομα «LABellatini», μοιράστηκε επίσης μια ιστορία σχετικά με τον υποτιθέμενο «κανόνα μη οπτικής επαφής» της Λόπεζ σε ένα βίντεο στο TikTok.

«Έχω έναν φίλο που δούλευε ως ηχολήπτης σε ένα project της JLo και τον έδιωξε. Σταμάτησε όλη την παραγωγή και τα πάντα, επειδή την κοίταξε στα μάτια», ισχυρίστηκε. Και πρόσθεσε: «Έχω άλλες 15 τέτοιες ιστορίες».

Φέτος, το «έργο-μαμούθ», «This Is Me... Now» (ένα άλμπουμ, μια μουσική ταινία και ένα ντοκιμαντέρ), δέχτηκε σφοδρότατη κριτική, με τη Λόπεζ να κατηγορείται ότι είναι ναρκισσιστική προσωπικότητα, εγωμανής και δεν έχει αυτογνωσία.

Η Λόπεζ επένδυσε 20 εκατ. δολάρια σε αυτό το πρότζεκτ. Ακόμη και η Jane Fonda εμφανίζεται στο ντοκιμαντέρ για να της πει ότι -ίσως- δεν είναι καλή ιδέα να είναι υπερβολική στη σχέση της με τον Ben Affleck, τον οποίο τελικά παντρεύτηκε το 2021 και, σύμφωνα με τις φήμες, το 2024 είναι πιθανό να χωρίσουν και πάλι...

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.