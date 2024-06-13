Ρήξη τενόντων του ώμου: Τι είναι και πώς αντιμετωπίζεται

Ο ώμος είναι μία από τις πιο ευέλικτες αρθρώσεις του σώματός μας, επιτρέποντας μας να εκτελούμε μία ποικιλία κινήσεων καθημερινά. Όμως, η συνεχής χρήση και οι τραυματισμοί επιβαρύνουν τους τένοντες που υποστηρίζουν αυτή την πολύπλοκη δομή, οδηγώντας σε ρήξεις. Αυτές οι ρήξεις συνήθως προκαλούν έντονο πόνο, αδυναμία και περιορισμό στις κινήσεις, επηρεάζοντας σοβαρά την ποιότητα ζωής. Κατανοώντας την προέλευση και τους τρόπους αντιμετώπισης αυτής της κατάστασης, μπορούμε να προχωρήσουμε σε ουσιαστικά βήματα για την ανακούφιση και αποκατάσταση της λειτουργικότητας του ώμου.

Τι Είναι η Ρήξη των Τενόντων του Ώμου;

Οι τένοντες είναι ισχυρές ίνες που συνδέουν τους μυς με τα οστά. Στον ώμο, οι τένοντες του στροφικού πετάλου (μία ομάδα τεσσάρων τενόντων) είναι υπεύθυνοι για την κίνηση και τη σταθερότητα της άρθρωσης. Ρήξη συμβαίνει όταν αυτοί οι τένοντες τεντωθούν υπερβολικά ή σκιστούν.

Αιτίες της Ρήξης Τενόντων

Η ρήξη των τενόντων του ώμου μπορεί να προκληθεί από διάφορους παράγοντες, όπως:

1. Τραυματισμός: Ένας ξαφνικός τραυματισμός, όπως μια πτώση ή ένα ισχυρό χτύπημα στον ώμο, μπορεί να προκαλέσει ρήξη των τενόντων.

2. Υπερβολική Χρήση: Η επαναλαμβανόμενη χρήση του ώμου σε δραστηριότητες όπως το τένις, το κολύμπι ή η εργασία πάνω από το κεφάλι μπορεί να φθείρει τους τένοντες με την πάροδο του χρόνου.

3. Φθορά λόγω Ηλικίας: Καθώς μεγαλώνουμε, οι τένοντες μπορεί να γίνονται πιο αδύναμοι και ευάλωτοι σε ρήξεις.

Συμπτώματα της Ρήξης Τενόντων του Ώμου

Τα συμπτώματα της ρήξης τενόντων στον ώμο περιλαμβάνουν:

● Πόνο: Συνήθως έντονο πόνο που μπορεί να επιδεινώνεται τη νύχτα ή κατά την ανύψωση του βραχίονα.

● Αδυναμία: Δυσκολία στην ανύψωση του βραχίονα ή στη συγκράτηση αντικειμένων.

● Περιορισμένη Κίνηση: Μειωμένο εύρος κίνησης του ώμου.

● Κριγμοί (Τρίξιμο) : Αίσθηση τριξίματος ή κλικ στον ώμο κατά την κίνηση.

Διάγνωση της Ρήξης Τενόντων

Η διάγνωση της ρήξης τενόντων του ώμου γίνεται συνήθως μέσω κλινικής εξέτασης και απεικονιστικών μεθόδων. Ο γιατρός σας μπορεί να ζητήσει:

● Ακτινογραφία: Για να αποκλείσει άλλες αιτίες πόνου, όπως η οστεοαρθρίτιδα.

● Μαγνητική Τομογραφία (MRI): Για να επιβεβαιώσει την παρουσία και την έκταση της ρήξης των τενόντων.

Θεραπεία της Ρήξης Τενόντων του Ώμου

Η θεραπεία της ρήξης τενόντων μπορεί να είναι συντηρητική ή χειρουργική, ανάλογα με τη σοβαρότητα της ρήξης και τις ανάγκες του ασθενούς.

Συντηρητική Θεραπεία

Για τις μικρότερες ρήξεις ή όταν η χειρουργική επέμβαση δεν είναι απαραίτητη, η συντηρητική θεραπεία περιλαμβάνει:

● Ξεκούραση: Αποφυγή δραστηριοτήτων που επιδεινώνουν τον πόνο.

● Παγοθεραπεία: Εφαρμογή πάγου στον ώμο για μείωση του πόνου και του οιδήματος (πρήξιμο).

● Φαρμακευτική Αγωγή: Χρήση αντιφλεγμονωδών φαρμάκων για την ανακούφιση του πόνου.

● Φυσικοθεραπεία: Ασκήσεις ενδυνάμωσης και ευλυγισίας για την αποκατάσταση της λειτουργικότητας του ώμου.

● Εγχύσεις βιολογικών επουλωτικών παραγόντων.

Χειρουργική Θεραπεία

Σε περιπτώσεις όπου η ρήξη είναι σοβαρή ή η συντηρητική θεραπεία δεν αποδίδει, η χειρουργική επέμβαση είναι απαραίτητη. Οι επιλογές περιλαμβάνουν:

● Αρθροσκόπηση: Μία ελάχιστα επεμβατική μέθοδος όπου ο χειρουργός χρησιμοποιεί μία μικροκάμερα και ειδικά μικροεργαλεία για να επιδιορθώσει τη ρήξη.

● Αρθροπλαστική: Σε πιο σοβαρές περιπτώσεις, δηλαδή σε μαζικές και παραμελημένες ρήξεις τενόντων μη επιδιορθώσιμων αρθροσκοπικά, συνήθως απαιτείται αντικατάσταση της άρθρωσης, μέσω ενός χειρουργείου που ονομάζεται “Ανάστροφη Αρθροπλαστική του Ώμου”.

● Διασωστική Αρθροσκόπηση του Ώμου: Εξειδικευμένη τεχνική που εφαρμόζει ο Δρ. Χιώτης σε περιπτώσεις μαζικών και παραμελημένων ρήξεων τενόντων και μπορεί να σας απαλλάξει από μία αρθροπλαστική εφόσον δεν υπάρχουν χόνδρινες και οστικές αλλοιώσεις. Πραγματοποιείται μέσω τομών ελαχίστων χιλιοστών, αναίμακτα, ενώ ο ασθενής βιώνει μία σχετικά ανώδυνη διαδικασία.

Ανάκαμψη και Ανάρρωση

Η ανάρρωση μετά από χειρουργική αποκατάσταση ρήξης τενόντων του ώμου μπορεί να διαρκέσει από λίγες εβδομάδες έως αρκετούς μήνες, ανάλογα με τη σοβαρότητα της ρήξης και τη θεραπευτική προσέγγιση. Η φυσικοθεραπεία παίζει καθοριστικό ρόλο, βοηθώντας στην επαναφορά της δύναμης και της ευλυγισίας του ώμου.

● Πρώτες Εβδομάδες: Ανάπαυση και παγοθεραπεία για μείωση του πόνου και του οιδήματος (πρήξιμο).

● Επόμενες Εβδομάδες: Ξεκινά η φυσικοθεραπεία με ήπιες ασκήσεις εύρους κίνησης.

● Μετέπειτα Στάδιο: Προοδευτική ενδυνάμωση και λειτουργικές ασκήσεις για την αποκατάσταση της πλήρους λειτουργικότητας του ώμου.

Πρόληψη της Ρήξης Τενόντων του Ώμου

Η πρόληψη είναι πάντα καλύτερη από τη θεραπεία. Μερικές συμβουλές για την πρόληψη της ρήξης τενόντων του ώμου περιλαμβάνουν:

● Ασκήσεις Ενδυνάμωσης: Ενδυνάμωση των μυών του ώμου με ασκήσεις αντίστασης.

● Ευλυγισία της Ωμικής Ζώνης: Τακτικές διατάσεις για τη διατήρηση της ευλυγισίας των ώμων.

● Αποφυγή Υπερβολικής Χρήσης: Αποφυγή επαναλαμβανόμενων κινήσεων που μπορεί να καταπονήσουν τους τένοντες.

● Καλή Στάση: Διατήρηση καλής στάσης σώματος για την αποφυγή επιβάρυνσης των ώμων.

Συμπεράσματα

Η ρήξη των τενόντων του ώμου είναι μία συχνή και επώδυνη κατάσταση που μπορεί να περιορίσει την καθημερινή σας δραστηριότητα. Όμως, με την κατάλληλη διάγνωση και θεραπεία, η πλήρης ανάρρωση είναι εφικτή. Εάν αντιμετωπίζετε συμπτώματα ρήξης τενόντων, μην διστάσετε να συμβουλευτείτε έναν ορθοπαιδικό χειρουργό για να συζητήσετε τις επιλογές θεραπείας που είναι κατάλληλες για εσάς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.