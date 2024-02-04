Παρά την κόπωση από τη διπλή εβδομάδα στην Ευρωλίγκα, ο Ολυμπιακός κυριάρχησε του Προμηθέα και τον νίκησε άνετα 81-57, στην Πάτρα.



Πλουραλισμός στην επίθεση από την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, με τον Μόουζες Ράιτ να κάνει εξαιρετικό ντεμπούτο και στη Stoiximan Basket League ως κορυφαίος για τους Πειραιώτες με 16 πόντους και 6 ριμπάουντ.

Ο Άλεκ Πίτερς πρόσθεσε άλλους 12π., ο Φίλιπ Πετρούσεφ 11π. και ο Αϊζάια Κάναν σταμάτησε στους 10π. Δεν αγωνίστηκε αν και ήταν δηλωμένος στη δωδεκάδα ο Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος, για να προφυλαχθεί.



Από τους Πατρινούς, ξεχώρισε ο Χάντερ Χέιλ με 14 πόντους και μάλιστα ήταν ο μοναδικός διψήφιος.



Στο 15-2 πλέον ο Ολυμπιακός, ενώ από την άλλη ο Προμηθέας υποχώρησε στο 9-8.



Το ματς

Με τους Ετσενίκε, Χρυσικόπουλο, Ρέινολντς, Χέιλ και Κόνιαρη ξεκίνησε ο Προμηθέας, ενώ ο Ολυμπιακός με τους Ράιτ, Πίτερς, Μπραζντέικις, Κάναν και Γουόκαπ. Στην καλύτερη αρχή των «ερυθρόλευκων» (0-5), απάντησαν οι Πατρινοί για το προβάδισμά τους (6-5), στο πρώτο τρίλεπτο. Στη συνέχεια, οι Πειραιώτες έσφιξαν αμυντικά, αναγκάζοντας σε πολλά λάθη τους γηπεδούχους και τρέχοντας στο ανοικτό γήπεδο με Ράιτ, Πίτερς και Κάναν ξέφυγαν στο +11 (8-19), στο 8’. Η αντίδραση των γηπεδούχων ήταν ένα τρίποντο του Ρέινολντς, με τις βολές του Κάναν να στέλνουν την ομάδα του Μπαρτζώκα στο +10 (11-21), στο τέλος της πρώτης περιόδου.



Με βολές του Πετρούσεφ ο Ολυμπιακός πήγε στο +12 (11-23) στην αρχή του δεύτερου δεκάλεπτου, με τον Προμηθέα να απαντά με τον «ζεστό» από την περιφέρεια Χέιλ και να μειώνει στο τρίποντο (22-25), στο 13’. Στη συνέχεια, οι «ερυθρόλευκοι» πήραν τα ηνία του ματς μέσα από την άμυνά τους και με το ορεξάτο δίδυμο Μήτρου-Λονγκ και Πετρούσεφ, πήγαν ξανά στο +12 (27-39), στο 18’. Στον εναπομείναντα χρόνο, αμφότεροι έκαναν λάθη και ήταν άστοχοι, με μία βολή του Ετσενίκε να διαμορφώνει το 28-39 του πρώτου ημιχρόνου.







Στα πρώτα δύο λεπτά του δεύτερου μέρους, ο Ολυμπιακός πήγε στο +12 (30-42), με τον Προμηθέα να απαντά ξανά με καλές άμυνες και τα τρίποντα των Κάουαν και Χέιλ και με επιμέρους σκορ 10-1 (40-43), μέχρι το 24’. Στη συνέχεια, οι Πειραιώτες έβγαλαν απανωτές άμυνες με κλεψίματα και με πρωταγωνιστές τους Γουόκαπ, Ράιτ και Κάναν ξέφυγαν στο +17 (42-59), στο 28’. Ένα τρίποντο του Κάουαν ήταν η αντίδραση από τους γηπεδούχους, με τον Ράιτ να στέλνει την ομάδα του Μπαρτζώκα στο +18 (45-63), στο τέλος της τρίτης περιόδου.



Τη χαλαρότητα του Ολυμπιακού εκμεταλλεύτηκε ο Προμηθέας στο ξεκίνημα του τέταρτου δεκάλεπτου, με τους Μπαζίνα και Ρέινολντς να ρίχνουν τη διαφορά (52-65), στα πρώτα τέσσερα λεπτά. Οι «ερυθρόλευκοι»… ξεμπλόκαραν με τρίποντο του Λούντζη με τους Πατρινούς από εκείνο το σημείο και έπειτα να παρατούν το ματς. Έτσι, με μπροστάρη τον Πετρούσεφ οι Πειραιώτες πήγαν στο +24 (55-79), στο 38’. Στα τελευταία λεπτά δεν άλλαξε κάτι, με τον Ολυμπιακό να παίρνει τη νίκη με το τελικό 57-81.



Τα δεκάλεπτα: 11-21, 28-39, 45-63, 57-81

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.