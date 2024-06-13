«Θα ήταν λάθος η κουβέντα να εστιάσει στο αν ο πρωθυπουργός πρέπει να στρίψει το τιμόνι δεξιότερα ή αριστερότερα », υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, ο βουλευτής της ΝΔ, Θάνος Πλεύρης, φιλοξενούμενος στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ το πρωί της Πέμπτης.

Αρχικά, ανέφερε ότι δεν γνωρίζει πότε θα υπάρξουν εξελίξεις για τον επικείμενο ανασχηματισμό, επισημαίνοντας ότι ο πρωθυπουργός αποκωδικοποίησε το μήνυμα που πήρε από την ευρωκάλπη, το οποίο ξεπερνά τα πρόσωπα και έχει να κάνει με την αποτελεσματικότητα της κυβερνητικής πολιτικής.

«Σίγουρα το 41% μαζί με την απουσία της αντιπολίτευσης δημιούργησε ένα κλίμα εφησυχασμού, που με τη σειρά του οδήγησε σε καταστάσεις οι οποίες ενόχλησαν, όπως για παράδειγμα με την ακρίβεια και τους ελεύθερους επαγγελματίες, κάνοντας ειδική μνεία στο νομοσχέδιο για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών.

«Αφού το συγκεκριμένο θέμα δημιούργησε τέτοια ένταση στην Κοινοβουλευτική μας Ομάδα, φανταστείτε ότι αυτό θα συνέβαινε σε μεγαλύτερο βαθμό στην παραδοσιακή μας βάση. Επιμένω, όμως, πως όταν εκπροσωπείς το όλον, είναι λάθος να παρασυρθείς επειδή ψηφοφόροι σου επιλέγουν να πάνε δεξιότερα», σημείωσε, προσθέτοντας ότι « η Ευρώπη θα πρέπει να λύσει τα προβλήματα που οδηγούν τον κόσμο να πάει προς τα εκεί».

Στη συνέχεια, ο κ. Πλεύρης αναφέρθηκε και στη woke ατζέντα, την οποία χαρακτήρισε ως προσπάθεια ανατροπής των παραδοσιακών αξιών, που ενοχλεί όχι μόνο τη δεξιά βάση, αλλά πολλούς πολίτες ευρύτερα. «Η αντίδραση με τα drag queen στα σχολεία δεν είναι ομοφοβία», ξεκαθάρισε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.