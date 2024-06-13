Η Κιμ Καρντάσιαν γιόρτασε τα γενέθλιά της στο επεισόδιο της σειράς «The Kardashians» την περασμένη εβδομάδα με ένα επικό πάρτι, αν και τα πραγματικά γενέθλιά της με τα παιδιά της ήταν ένα... «βασανιστήριο», σύμφωνα με την ίδια.

Kim Kardashian complains celebrating her birthday with her four children felt like 'torture'… and reveals how she REALLY wanted to spend the day https://t.co/eZYrikUnLE pic.twitter.com/sqOuVGUBX7 June 13, 2024

Η 43χρονη τηλεπερσόνα επισκέφθηκε τη μητέρα της Kris Jenner. Η Kris ρωτάει: «''Πώς ήταν τα γενέθλιά σου με τα παιδιά; Η Kim απαντά: "Νόμιζα ότι τα γενέθλιά μου θα είχα μια μέρα για τον εαυτό μου. Είχα κολλήσει να κάνω όλα όσα ήθελαν να κάνουν όλοι οι άλλοι''».

Και η Κιμ Καρντάσιαν πρόσθεσε: «Είχα κολλήσει να βλέπω βίντεο στο Youtube για το unboxing στα γενέθλιά μου. Είχα ένα τουρνουά FIFA. Δεν ήθελα να κάνω κάτι τέτοιο στα γενέθλιά μου. Πρέπει να καθίσω με τα παιδιά μου και να τους πω: "Δεν είναι η Ημέρα της Μητέρας. Αυτή είναι η δική μου μέρα. Νομίζεις ότι μια μαμά θέλει να πάει στο ‘’Color Me Mine’’ άλλη μια φορά; Στα γενέθλιά της;».

Η Kris γελάει, ενώ η Kim συνεχίζει: «Ποιανού είναι τα γενέθλια; Ξέρεις ότι ήταν βασανιστήριο. Απλά, φτιάξε μου πρωινό. Αυτά είναι υπέροχα γενέθλια».

Πηγή: skai.gr

