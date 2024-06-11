Τα 15 χρόνια του Fashion Brand Jacquemus γιόρτασε με ένα μοναδικό show ο ιδρυτής και σχεδιαστής του Simon Porte Jacquemus.

O 35χρονος πολυτάλαντος Simon ήταν μόλις 20 χρονών όταν ξεκίνησε τη δική του φίρμα, δίνοντας το πατρικό όνομα της μαμάς του στον οίκο του που μέσα σε δύο χρόνια από την ίδρυσή του κλήθηκε να παρουσιάσει συλλογή στην εβδομάδα μόδας του Παρισιού.

Απογείωση. Το ταλαντούχο αγόρι που έβαζε τους φίλους του να φοράνε ρούχα του στα διάφορα fashion parties πλέον έχει μια από τις πιο πετυχημένες εταιρείες μόδας που συνεχώς ανεβαίνει όλο και ψηλότερα.

Και τα 15 χρόνια είναι σίγουρα ένα σημαντικό milestone για εκείνον. Έτσι αποφάσισε να το γιορτάσει με ένα μοναδικό fashion show στο κοσμοπολίτικο Capri με μια συλλογή με τον τίτλο La Casa που παρουσιάστηκε σε ένα ιστορικό κτίριο το διάσημο Casa Malaparte, που κατασκευάστηκε από τον Curzio Malaparte τη δεκαετία του 1930.

Ατμοσφαιρικό και το απόλυτο σκηνικό για την παρουσίαση της επετειακής συλλογής του.

Δίπλα του φυσικά η κολλητή του Dua Lipa με φορέματα ειδικά σχεδιασμένα για εκείνη. Μακριά μεν, πλην όμως αέρινα και διάφανα που αναδείκνυαν με τον καλύτερο τρόπο την πιο σέξι της πλευρά παραμένοντας όμως chic.

