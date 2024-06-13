Βέροια: Υπέροχοι μπαμπάδες χόρεψαν μπαλέτο με τις κόρες τους

Viral στο διαδίκτυο μέσα σε λίγες ώρες, έχει γίνει βίντεο με επτά μπαμπάδες που συνόδευσαν τις κόρες τους στην παράσταση μπαλέτου , χαρίζοντας μοναδικές στιγμές τόσο στα παιδιά τους, όσο και στο κοινό το οποίο τους καταχειροκρότησε και φυσικά συγκινήθηκε με το θέαμα.

Οι μπαμπάδες ομοιόμορφα ντυμένοι, ανέλαβαν τους ρόλους των παρτενέρ για τις κόρες τους με προτροπή της δασκάλα χορού των κοριτσιών.\

Απολαύστε το όμορφο και συγκινητικό βίντεο:

Πηγή: skai.gr

