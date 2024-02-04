Βύθισε τον ΠΑΣ Γιάννινα με τέσσερα γκολ και σκαρφάλωσε στην εξάδα η Λαμία

Λαμία έτοιμη για τα playoffs! Η ομάδα του Λεωνίδα Βόκολου έκανε... παρέλαση στους Ζωσιμάδες, όπου επικράτησε 4-1 του ΠΑΣ Γιάννινα και σκαρφάλωσε στην 6η θέση της βαθμολογίας της Stoiximan Super League, αφήνοντας παράλληλα μόνους στον πάτο του πίνακα τους ηττημένους.



Απίστευτα γεμάτο το ματς των Ιωαννίνων, με τον Καρλίτος να έχει γκολ αλλά και δύο πέναλτι που απέκρουσε ο Αθανασίου (!) ενώ ο ΠΑΣ είχε δοκάρι στο 1-2 και απέτυχε να μετουσιώσει την υπεροχή του στο δεύτερο ημίχρονο σε γκολ – δεχόμενος αντιθέτως άλλα δύο...

Σημειώνεται ότι αυτή ήταν η πρώτη φορά στην ιστορία της Λαμίας που σημείωσε τέσσερα γκολ σε εκτός έδρας ματς για τη Σούπερ Λίγκα.



Στο μυαλό του κόουτς

Με σχηματισμό 4-4-2 παρέταξε την ομάδα του ο Μιχάλης Γρηγορίου, που επέλεξε τον Αθανασίου κάτω από τα δοκάρια και τους Σόρια, Εραμούσπε, Παντελάκη, Κιάκο στην άμυνα. Τούτου, Καραχάλιος, Τζίνο, Ροσέρο έπαιξαν στο κέντρο, ενώ στην επίθεση επιλέχτηκαν Παμλίδης και Κόντε.



Από την άλλη, ο Λεωνίδας Βόκολος κατέβασε την ομάδα του με 4-2-3-1, έχοντας τον Κοσέλεφ στο τέρμα και τους Σιμόν, Τζανετόπουλο, Παπαδόπουλο και Αμαράλ στην άμυνα. Στον άξονα βρέθηκαν οι Νούνιες-Στάνκο, με τους Τσιλούλη, Σλίβκα και Μαρτίνεθ τριάδα πίσω από τον Καρλίτος.

Το ματς

Το πρώτο ημίχρονο ήταν βγαλμένο από τα πιο τρελά όνειρα κάθε ποδοσφαιρόφιλου! Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν πολύ καλύτερα και απείλησαν δις στο 8’, αρχικά με άστοχη κεφαλιά του Τσιλούλη και εν συνεχεία με κοντινό σουτ του Νούνιες που απέκρουσε ο Αθανασίου.



Ο τερματοφύλακας του ΠΑΣ συνέχισε δυναμικά και στο 12’ απέκρουσε πέναλτι του Καρλίτος, που δόθηκε κατόπιν χρήσης VAR για μαρκάρισμα του Καραχάλιου στον Μαρτίνεθ.



Οι φιλοξενούμενοι δεν πτοήθηκαν από την εξέλιξη αυτή και κατόρθωσαν να φτάσουν στο γκολ, με τον Καρλίτος να εξιλεώνεται για το χαμένο πέναλτι στο 20’. Ο Αμαράλ σέντραρε από τα αριστερά και ο Ισπανός έπιασε το μονοκόμματο σουτ, καρφώνοντας την μπάλα στα δίχτυα!







Η Λαμία όμως δεν έμεινε εκεί. Μόλις στο 22’, ο Αμαράλ πέρασε σε θέση... εκτελεστή και αφού χόρεψε τη δεξιά πλευρά του ΠΑΣ, πέτυχε ένα απίθανο γκολ με δυνατό σουτ!



Οι γηπεδούχοι παρέπαιαν στο γήπεδο και κλήθηκαν να ανεβάσουν άμεσα τις γραμμές τους. Μία μακρινή, άστοχη εκτέλεση φάουλ του Κόντε ήταν η πρώτη αξιόλογη στιγμή (28’), με τον Ισπανό να έχει ωραία κεφαλιά λίγο άουτ δέκα λεπτά αργότερα.



Στο 40’, ο Κοσέλεφ έδιωξε εντυπωσιακά σε κόρνερ το μακρινό σουτ του Ροσέρο, όμως ένα λεπτό αργότερα ήρθε η... τρίτη και φαρμακερή από τον Κόντε! Μετά το σουτ του Σόρια από τα δεξιά, ο τερματοφύλακας της Λαμίας απέκρουσε ασταθώς και η μπάλα πήρε ύψος, με τον Ίβηρα φορ να βρίσκεται στο κατάλληλο σημείο την κατάλληλη στιγμή και να τη σπρώχνει με κεφαλιά στα δίχτυα.



Οι γηπεδούχοι πήραν ψυχολογία και μάλιστα άγγιξαν άμεσα και την ισοφάριση, με το μακρινό σουτ του Εραμούσπε στο 45’ να κοντράρει σε αμυντικό και να καταλήφει στο οριζόντιο δοκάρι μετά από επέμβαση του Κοσέλεφ.



Στο δεύτερο μέρος, οι παίκτες του Γρηγορίου συνέχισαν από εκεί που είχαν μείνει στο πρώτο, με τον Μολδαβό να αποκρούει το ωραίο γυριστό του Κόντε στο 49’ και να πράττει αναλόγως σε προσπάθεια του Παμλίδη στο 57’.



Ωστόσο, κόντρα στη ροή του αγώνα, η Λαμία κέρδισε πέναλτι σε αντεπίθεση στο 59’, με τον Αθανασίου να ανατρέπει τον Μαρτίνεθ! Παρ’ όλα αυτά, ο Καρλίτος είδε εκ νέου τον τερματοφύλακα του ΠΑΣ να πέφτει σωστά και να αποκρούει...







Η χαρά των γηπεδούχων όμως κράτησε λίγο, καθώς ο Αθανασίου έκανε τραγικά άστοχη έξοδο δευτερόλεπτα αργότερα και επέπτρεψε στον Τσιλούλη να κάνει το 3-1 προ κενής εστίας στο 62’!



Οι Ηπειρώτες δεν είχαν πια τα ψυχικά αποθέματα για να φτάσουν στην ανατροπή ωστόσο το πάλεψαν, με τον Κοσέλεφ να αποσοβεί τον κίνδυνο σε μακρινό σουτ του Παμλίδη (64’) και τον Κιάκο να έχει σουτ λίγο άουτ στο 77ο λεπτό.



Στο γκολ εντέλει θα έφταναν εκ νέου οι φιλοξενούμενοι, με τον Τσιλούλη να σκοράρει ξανά με ωραίο τελείωμα σε τετ α τετ μετά από μπαλιά του Τόσιτς στο 81’!



Ο Τσούκαλος άγγιξε το 5-1 αλλά είδε τον Αθανασίου να τον νικά από κοντά στο 84’, με το σκορ να μην αλλάζει μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.



MVP: Με δύο γκολ ο Σωτήρης Τσιλούλης σφράγισε τη νίκη της ομάδας του, σε ένα ματς όπου και ο Πέδρο Αμαράλ ήταν εξαιρετικός (γκολ και ασίστ), ενώ ο Καρλίτος είχε επίσης γκολ και ασίστ αλλά και δύο χαμένα πέναλτι...



Η... σφυρίχτρα: Ο Φωτιάς χρειάστηκε σε μία περίπτωση το VAR, προκειμένου να δώσει το πρώτο πέναλτι της Λαμίας, ενώ καταλόγισε άμεσα το δεύτερο. Μπόλικες και οι κίτρινες κάρτες από τον Έλληνα ρέφερι, που σε γενικές γραμμές είχε μια καλή διαιτησία σε ένα γεμάτο ματς.



Οι ενδεκάδες των δύο ομάδων



ΠΑΣ Γιάννινα (Μ. Γρηγορίου): Αθανασίου, Σόρια (46’ Λεό), Εραμούσπε, Παντελάκης, Κιάκος, Καραχάλιος (67’ Ριένστρα), Τζίνο, Ροσέρο (67΄Ντεμίρ), Τούτου , Παμλίδης (82’ Τζίμας), Κόντε (82’ Μπάλαν)

Στον πάγκο: Σούλης, Μπακαδήμας, Λιάσος, Τσαούσης



Λαμία (Λ. Βόκολος): Κοσέλεφ, Σιμόν, Τσανετόπουλος, Παπαδόπουλος, Αμαράλ (82’ Κορνέζος), Νούνιες, Στάνκο, Σλίβκα (76’ Σίντκλεϊ), Τσιλούλης, Μαρτίνεθ (82’ Τσούκαλος), Καρλίτος (64’ Τόσιτς)

Στον πάγκο: Χατζηεμμανουήλ, Λέικ, Γιαννούτσος, Τερεζίου, Βασιλαντωνόπουλος



Διαιτητής: Φωτιάς

Βοηθοί: Νικολαΐδης, Δέλλιος

4ος: Τσιμεντερίδης

VAR: Βεργέτης, Καραγκιζόπουλος

