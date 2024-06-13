Κλειστοί οι αρχαιολογικοί χώροι στην Αθήνα από τις 12 ως τις 5 λόγω καύσωνα

Το Υπουργείο Πολιτισμού ενημερώνει ότι σήμερα, 13.06.2024, οι Αρχαιολογικοί Χώροι της Εφορείας Αρχαιοτήτων της Πόλης των Αθηνών θα παραμείνουν κλειστοί από τις 12:00 έως τις 17:00, λόγω υψηλών θερμοκρασιών.

Όσοι έχουν εκδώσει εισιτήρια για το διάστημα 12.00 με 17.00, μπορούν να επισκεφθούν τον αρχαιολογικό χώρο μετά την επαναλειτουργία του στις 17.00, στο διάστημα 17.00 με 20.00.

Συνιστάται στο κοινό η λήψη των απαιτούμενων μέτρων αυτοπροστασίας κατά την επίσκεψη στους αρχαιολογικούς χώρους, ώστε να αποφευχθούν προβλήματα υγείας όπως θερμική εξάντληση και θερμοπληξία.

Πηγή: skai.gr

