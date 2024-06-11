Σε κινητοποίηση έχει τεθεί μεγάλος αριθμός επίγειων και εναέριων μέσων πυρόσβεσης, για να θέσει υπό έλεγχο μεγάλη πυρκαγιά, που ξέσπασε ανατολικά της Κοινότητας Γιόλου της επαρχίας Πάφου.

Σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής Ανδρέα Κεττή, ενεργοποιήθηκε στο Εθνικό Σχέδιο Πυρσό ενώ στο σημείο βρίσκεται ο Αρχιπύραρχος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε ξερά χόρτα, χαμηλή άγρια ​​βλάστηση και δέντρα.

Από την πυρκαγιά κινδυνεύουν διάσπαρτες μεμονωμένες εξοχικές κατοικίες, ενώ εκκενώθηκε προληπτικά οι κοινότητες Ψάθι, Χούλου και Λεμόνας.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι έχουν και περιφράξεις σπιτιών και κτίσματα σε αγροκτήματα.

Στις προσπάθειες να τεθεί υπό έλεγχο η πυρκαγιά συμμετέχει μεγάλος αριθμός πυροσβεστικών οχημάτων, δυο Ιορδανικά ελικόπτερα, ελικόπτερο της αστυνομίας και ελικόπτερο του τμήματος δασών.

Δύο αεροσκάφη Canadair CL-415, αποστέλλουν τη χώρα μας στην Κύπρο, ανταποκρίνονται στο σχετικό αίτημα των κυπριακών αρχών μέσω του μηχανισμού της Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να συνδράμουν στις επιχειρήσεις κατάσβεσης πυρκαγιών που πλήττουν την ευρύτερη περιοχή της Πάφου.

Υπεράνθρωπες οι προσπάθειες που καταβάλλονται από όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες, για κατάσβεση της πυρκαγιάς στην επαρχία Πάφου. Η Αστυνομία προχώρησε σε ανάκληση προσωπικού. pic.twitter.com/iSWqbL8v70 — Αστυνομία Κύπρου (@Cyprus_Police) 11 Ιουνίου 2024

