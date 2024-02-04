H ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Με Γεντβάι-Αράο στα στόπερ

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό σε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι, στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, στη Λεωφόρο.



Με τον Φατίχ Τερίμ να καταλήγει στους ποδοσφαιριστές των «πράσινων» οι οποίοι θα ξεκινήσουν κόντρα στους Πειραιώτες, προβαίνοντας σε εκτενές ροτέισον. Κάνοντας τρεις αλλαγές σε σχέση με το τελευταίο παιχνίδι, κόντρα στον Ατρόμητο για το Κύπελλο.

Συγκεκριμένα, ο Παναθηναϊκός θα αγωνιστεί με σύστημα 4-2-3-1. Ο Ντραγκόφσκι θα καθίσει στο τέρμα, με τους Κώτσιρα, Αράο, Γεντβάι και Χουάνκαρ τετράδα στην άμυνα. Ρούμπεν και Τσέριν θα παίξουν στον άξονα, με τους Παλάσιος-Μπερνάρ στα άκρα και τον Μπακασέτα πίσω από τον Γερεμέγεφ, ο οποίος θα βρίσκεται στην κορυφή της επίθεσης.



Ενώ στον πάγκο του «τριφυλλιού» είναι οι Λοντίγκιν, Ζέκα, Λημνιός, Μαντσίνι, Ούγκο, Μλαντένοβιτς, Τζούριτσιτς, Βιλένα και Ακαϊντίν.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.