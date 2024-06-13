Συνεχίστηκαν και σήμερα, Πέμπτη 13 Ιουνίου 2024, οι εξετάσεις στα μαθήματα ειδικότητας για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ, παρά το κύμα καύσωνα που πλήττει την επικράτεια.



Πιο συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι εξετάστηκαν στα εξής μαθήματα: Ηλεκτρικές Μηχανές, Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις, Ναυσιπλοΐα ΙΙ, Ναυτικές Μηχανές.

Τα θέματα ήταν διαβαθμισμένης δυσκολίας

Τα θέματα ήταν διαβαθμισμένης δυσκολίας και για μαθητές που προετοιμάστηκαν ενδελεχώς τόσο στη θεωρία, όσο και στις ασκήσεις οι οποίοι και θα ανταπεξέλθουν», σύμφωνα με την κυρία Ιωάννα Μίχαλου από τον «Όμιλο Φροντιστηρίων ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ».

ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ έχουν απομείνει δύο ακόμη ημέρες εξετάσεων (αύριο, Παρασκευή και η ερχόμενη Δευτέρα), ενώ οι υποψήφιοι των ΓΕΛ ολοκλήρωσαν τις εξετάσεις τους στα μαθήματα Προσανατολισμού.

Θα ακολουθήσουν από την ερχόμενη εβδομάδα οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων για τις Πανελλαδικές (18 - 28 Ιουνίου 2024) και η διεξαγωγή των Υγειονομικών Εξετάσεων και Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (17 - 28 Ιουνίου 2024).

Το πρόγραμμα εξετάσεων των ειδικών μαθημάτων έχει ως εξής:

Τρίτη 18 Ιουνίου 2024: Αγγλικά

Τετάρτη 19 Ιουνίου 2024: Γερμανικά

Πέμπτη 20 Ιουνίου 2024: Ελεύθερο Σχέδιο

Παρασκευή 21 Ιουνίου 2024: Γραμμικό Σχέδιο

Σάββατο 22 Ιουνίου 2024: Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία

Τρίτη 25 Ιουνίου 2024: Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία

Τετάρτη 26 Ιουνίου 2024: Γαλλικά

Πέμπτη 27 Ιουνίου 2024: Ισπανικά

Παρασκευή 28 Ιουνίου 2024: Ιταλικά

Πηγή: skai.gr

