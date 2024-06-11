Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

«Θα απαγορεύσω τα iPhones»: Ο Μασκ εξαπολύει κύμα αναρτήσεων κατά Apple και OpenAI για τη «συμμαχία» τους

O Ίλον Μασκ ήταν συνιδρυτής του OpenAI με τον Σαμ Άλτμαν, αλλά αποχώρησε από την εταιρεία ΤΝ το 2018, και έγινε ένας από τους σκληρότερους επικριτές της

Elon Musk

Έξαλλος με τη «συμμαχία» Apple – OpenAI που αλλάζει τα δεδομένα στην Τεχνητή Νοημοσύνη εμφανίζεται ο Ίλον Μασκ, επιδιδόμενος από τη Δευτέρα σε μπαράζ αναρτήσεων στο X. 

«Εάν η Apple ενσωματώσει το OpenAI σε επίπεδο λειτουργικού συστήματος, τότε οι συσκευές Apple θα απαγορευτούν στις εταιρείες μου. Αυτή είναι μια απαράδεκτη παραβίαση ασφάλειας» ανέφερε.

«Και οι επισκέπτες θα πρέπει να αφήνουν τις συσκευές Apple τους στην πόρτα, όπου θα αποθηκεύονται σε... κλωβό Faraday (ένας κλωβός Φαραντέι ή ασπίδα Φαραντέι είναι ένα περίβλημα που χρησιμοποιείται για να μπλοκάρει τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία)» πρόσθεσε.

«Ένα AI εκπαιδευμένο να λέει ψέματα είναι εξαιρετικά επικίνδυνο» σημειώνει.  


«Είναι προφανώς παράλογο το γεγονός ότι η Apple δεν είναι αρκετά έξυπνη για να δημιουργήσει το δικό της AI, αλλά είναι κατά κάποιο τρόπο ικανή να διασφαλίσει ότι το OpenAI θα προστατεύσει την ασφάλεια και το απόρρητό σας. Η Apple δεν έχει ιδέα τι πραγματικά συμβαίνει μόλις παραδώσει τα δεδομένα σας στο OpenAI. Σας ξεπουλάνε». 

Το παρασκήνιο

Ο Μασκ, συνιδρυτής του OpenAI το 2015 μαζί με τον Σαμ Άλτμαν, αποχώρησε από την εταιρεία ΤΝ το 2018 και έγινε ένας από τους σκληρότερους επικριτές της. Τα τελευταία χρόνια η εταιρεία -που γεννήθηκε ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός αφιερωμένος στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης- έχει λάβει δισεκατομμύρια δολάρια σε επενδύσεις από τη Microsoft και ως εκ τούτου, σύμφωνα με τον Μασκ, έχει «προδώσει την αρχική της αποστολή». Τώρα η OpenAI κάνει το μεγάλο άλμα συμφωνώντας στην ενσωμάτωση της τεχνολογίας της στον κορυφαίο κατασκευαστή smartphones στον κόσμο.

Ο Μασκ έχει δημιουργήσει το δικό chatbot Tεχνητής Νοημοσύνης, ονόματι Grok. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ίλον Μασκ iPhone Apple ChatGPT τεχνητή νοημοσύνη
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
74 0 Bookmark