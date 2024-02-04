Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Βασικοί Κάρμο, Τσικίνιο και Ρίτσαρντς στη Λεωφόρο

Ολυμπιακός (Κάρλος Καρβαλιάλ): Πασχαλάκης - Ροντινέι, Ντόη, Κάρμο, Ορτέγκα - Έσε, Τσικίνιο, Αλεξανδρόπουλος - Μασούρας, Ρίτσαρντς, Ναβάρο
🔴⚪️ Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Παναθηναϊκό από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against Panathinaikos is powered by @Stoiximan! #Olympiacos #PAOOLY #slgr #Stoiximan pic.twitter.com/qi9ZZX3sxQ— Olympiacos FC (@olympiacosfc) February 4, 2024
