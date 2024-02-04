Λογαριασμός
Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Βασικοί Κάρμο, Τσικίνιο και Ρίτσαρντς στη Λεωφόρο

Οι εκλεκτοί του Κάρλος Καρβαλιάλ για το ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό

Ολυμπιακός

Ολυμπιακός (Κάρλος Καρβαλιάλ): Πασχαλάκης - Ροντινέι, Ντόη, Κάρμο, Ορτέγκα - Έσε, Τσικίνιο, Αλεξανδρόπουλος - Μασούρας, Ρίτσαρντς, Ναβάρο

