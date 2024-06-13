Η Αρμενία θα εγκαταλείψει οργανισμό ασφάλειας του οποίου ηγείται η Ρωσία, επιβεβαίωσε χθες Τετάρτη για πρώτη φορά ρητώς ο πρωθυπουργός της, Νικόλ Πασινιάν, κατηγορώντας άλλα κράτη μέλη του -τα οποία δεν κατονόμασε- πως απεργάζονταν μαζί με το Αζερμπαϊτζάν πόλεμο εναντίον της χώρας του.

Ο κ. Πασινιάν, που αποπειράται να καλλιεργήσει πιο στενές σχέσεις με τις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, είχε δηλώσει τον Μάρτιο ότι η Αρμενία, παραδοσιακά στενός σύμμαχος της Ρωσίας, θα αποχωρήσει από τον Οργανισμό του Συμφώνου Συλλογικής Ασφάλειας εάν δεν λάβει δεσμεύσεις που θα θεωρήσει ικανοποιητικές για την υπεράσπιση της εθνικής ασφάλειάς της.

Οι δηλώσεις του Νικόλ Πασινιάν σε κοινοβουλευτικούς, όπως μεταδόθηκαν από το πρακτορείο ειδήσεων Armenpress, αφήνουν να εννοηθεί πως δεν θεωρεί ότι έλαβε τέτοιες δεσμεύσεις και είναι πλέον αποφασισμένος η χώρα του να αποχωρήσει από τον Οργανισμό.

«Θα φύγουμε. Εμείς θα αποφασίσουμε πότε θα αποχωρήσουμε. Και μην ανησυχείτε, δεν θα ξαναγυρίσουμε», δήλωσε ο κ. Πασινιάν, άλλοτε δημοσιογράφος, που αναδείχθηκε στην εξουσία το 2018, έπειτα από μαζικές διαδηλώσεις που είχαν αποτέλεσμα την πτώση κυβέρνησης προσκείμενης στη Ρωσία.

Στον Οργανισμό του Συμφώνου Συλλογικής Ασφάλειας, που έχει έδρα τη ρωσική πρωτεύουσα, συμμετέχουν επίσης η Ρωσία, το Καζακστάν, το Κιργιστάν, το Τατζικιστάν και η Λευκορωσία. Ο Οργανισμός λέει πως αναμένει από το Γερεβάν να ξεκαθαρίσει τη στάση του.

Ο κ. Πασινιάν αντιμετωπίζει ασφυκτική πίεση, σειρά διαδηλώσεων εναντίον αυτών που οι αντίπαλοί του χαρακτηρίζουν απαράδεκτες εδαφικές παραχωρήσεις για να εξασφαλιστεί η σύναψη συμφωνίας ειρήνης με το Αζερμπαϊτζάν. Ο Αρμένιος πρωθυπουργός είπε χθες πως η συμφωνία αυτή βρίσκεται κοντά στην οριστικοποίησή της, αλλά πρόσθεσε ότι απομένουν κάποια ζητήματα προς επίλυση.

Στις σχέσεις ανάμεσα στη Ρωσία και την Αρμενία, χώρα του Καυκάσου που φιλοξενεί στο έδαφός της διάφορες ρωσικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, κυριαρχεί πλέον η μνησικακία, ειδικά μετά την ανακατάληψη από τις ένοπλες δυνάμεις του Αζερμπαϊτζάν της περιοχής Ναγκόρνο Καραμπάχ τον Σεπτέμβριο του 2023, παρά την παρουσία ρωσικής ειρηνευτικής δύναμης στον αποσχισμένο αρμενικό θύλακο.

Ο Οργανισμός του Συμφώνου Συλλογικής Ασφάλειας δεν επενέβη κι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις του Αζερμπαϊτζάν οδήγησαν σε μαζική έξοδο των 100.000 και πλέον Αρμενίων του Ναγκόρνο Καραμπάχ.

Ο κ. Πασινιάν έχει πει επανειλημμένα έκτοτε πως το Γερεβάν δεν μπορεί πλέον να βασίζεται στη Ρωσία και στον Οργανισμό για τις ανάγκες της ως προς την άμυνα και την ασφάλεια, αφού δεν έλαβε βοήθεια όπως ήλπιζε κι έλεγε πως χρειαζόταν από τη Μόσχα.

Ο αρμένιος πρωθυπουργός κατηγόρησε επίσης δυο μέλη του Οργανισμού του Συμφώνου Συλλογικής Ασφάλειας, τα οποία δεν κατονόμασε, για «συνέργεια» στον πόλεμο 44 ημερών ανάμεσα στο Αζερμπαϊτζάν και την Αρμενία το 2022 και απαίτησε να φύγουν ρωσικά στρατεύματα τα οποία σταθμεύουν στην αρμενική επικράτεια.

«Αποδείχτηκε ότι τα μέλη ρης συμμαχίας όχι μόνο δεν εκπλήρωναν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις, αλλά σχεδίαζαν πόλεμο εναντίον μας μαζί με το Αζερμπαϊτζάν», είπε ο κ. Πασινιάν χθες, σύμφωνα με το Armenpress.

Η ρωσική ειρηνευτική δύναμη που είχε αναπτυχθεί στο Ναγκόρνο Καραμπάχ έπειτα από τον πόλεμο 44 ημερών ολοκλήρωσε χθες Τετάρτη την αποχώρησή της, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας του Αζερμπαϊτζάν.

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών εξέφρασε έντονη ανησυχία τον Μάρτιο για τον τρόπο με τον οποίο εκφράζεται δημόσια η πολιτική ηγεσία της Αρμενίας για τον Οργανισμό του Συμφώνου Συλλογικής Ασφάλειας, τονίζοντας πως θα ήταν καλύτερο τέτοιου είδους σχόλια να γίνονται εντός των οργάνων του.

Τον Φεβρουάριο, η Αρμενία ανακοίνωσε πως δεν θα συμμετέχει πλέον στις εργασίες του Οργανισμού και αποσύρει τη μόνιμη αντιπροσωπεία από τη Μόσχα, στο πλαίσιο «de facto παγώματος» της ιδιότητας μέλους της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.