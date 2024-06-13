Την πρόσκληση του για από κοινού εξέταση στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ) της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για την φορολογία και την ακρίβεια, επαναφέρει με ανάρτηση του ο πρόεδρος του κόμματος, Στέφανος Κασσελάκης.

Στην ανάρτησή του αναφέρει: «Ευγενική Υπενθύμιση προς ΝΔ: Πέρασαν 2 μέρες που ο Κ. Μητσοτάκης μιλούσε για ‘λεφτόδεντρα' αναφερόμενος στις προτάσεις νόμου μας για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και μια δίκαιη φορολόγηση. Αναμένουμε απάντηση για να πάμε μαζί στο ΓΛΚ για να εξετάσουμε ένα-ένα τα μέτρα που προτείνουμε».

Πηγή: skai.gr

