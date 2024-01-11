Σε μια στενάχωρη αποκάλυψη προέβη ο Σβεν Γκόραν Έρικσον σε συνέντευξη, που έδωσε στην πατρίδα του, καθώς ο καταξιωμένος Σουηδός τεχνικός έκανε γνωστό ότι πάσχει από καρκίνο.

Μάλιστα, ο Έρικσον επισήμανε πως, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των γιατρών, οι οποίοι τον επιβλέπουν, δεν του μένουν πια παρά μόνο λίγοι μήνες ζωής.

BREAKING: Former England manager Sven-Goran Eriksson has revealed he has been diagnosed with terminal cancer. pic.twitter.com/g1N3zAlgpD — Sky Sports News (@SkySportsNews) January 11, 2024

«Στην καλύτερη περίπτωση μου μένει ένας χρόνος. Στη χειρότερη κάποιοι μήνες. Θα το παλέψω όσο μπορώ. Από το να παραπονιέμαι για ποιον λόγο ήμουν άτυχος και συνέβη σε εμένα, προτιμώ να είμαι αισιόδοξος και να μην τα παρατήσω», ήταν τα χαρακτηριστικά λόγια του 75χρονου άλλοτε προπονητή των Γκέτεμποργκ, Μπενφίκα, Ρόμα, Σαμπντόρια, Λάτσιο, αλλά και της εθνικής Αγγλίας, σε δηλώσεις του στον κρατικό σουηδικό ραδιοφωνικό σταθμό.

