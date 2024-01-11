Παναθηναϊκός AKTOR-Μονακό: Για το 2/2 στη «διαβολοβδομάδα»

Τα πολύ απαιτητικά συνεχόμενα παιχνίδια στη Euroleague συνεχίζει ο Παναθηναϊκός AKTOR, ο οποίος αυτή τη φορά φιλοξενεί τη Μονακό στο ΟΑΚΑ (21:15, NovaSports Prime, sport-fm.gr, bwinΣΠΟΡ FM 94,6) για την 21η αγωνιστική της διοργάνωσης.



Στο πρώτο «σκέλος» της «διαβολοβδομάδας», την περασμένη Τρίτη, οι «πράσινοι» κατάφεραν να πάρουν το ροζ φύλλο νικώντας την Εφές 83-76 και ανέβηκαν στο 12-8, παραμένοντας σε τροχιά τετράδας. Η εμφάνιση της ομάδας του Εργκίν Αταμάν κόντρα στους Τούρκους ήταν «διπρόσωπη», καθώς έκανε εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο αλλά κόντεψε να... αυτοκτονήσει στο φινάλε. Όπως και να 'χει, η σημαντική νίκη ήρθε, κόντρα μάλιστα στην κούραση και τα προβλήματα των τελευταίων εβδομάδων.

Πλέον, ο Παναθηναϊκός AKTOR τίθεται αντιμέτωπος με τη Μονακό, στη ρεβάνς της ματσάρας του Μόντε Κάρλο πριν μερικές εβδομάδες, όταν οι «πράσινοι» επικράτησαν 91-90 με buzzer beater του Μάριους Γκριγκόνις. Το παιχνίδι είναι δεδομένα δύσκολο κόντρα σε μια ποιοτική ομάδα, σε περίπτωση νίκης όμως η ελληνική ομάδα θα κάνει ακόμη ένα ισχυρό βήμα για καλό πλασάρισμα, ενώ ακολουθεί γι' αυτή νέο εντός έδρας παιχνίδι κόντρα στην Παρτίζαν.



Aπό την άλλη πλευρά, οι Μονεγάσκοι ξεκίνησαν και αυτή με νίκη τη «διπλή» τους εβδομάδα, αφού επικράτησαν με σκορ 93-83 της Μπασκόνια εντός έδρας, σε ένα ματς όπου ο Μάικ Τζέιμς έδειξε πως βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση. Το σύνολο του Σάσα Ομπράντοβιτς βρίσκεται στο 11-9 και θα ψάξει μια σημαντική βαθμολογικά νίκη, κόντρα σε έναν άμεσο ανταγωνιστή. Είναι βέβαιο πως η Μονακό θα ψάξει και την εκδίκηση, στοχεύοντας να διατηρήσει την... καλή της παράδοση στο ΟΑΚΑ, αφού έχει 2 νίκες εκεί σε ισάριθμες αναμετρήσεις.



Όσον αφορά τα αγωνιστικά, ο Παναθηναϊκός AKTOR δεν υπολογίζει φυσικά στον Λούκα Βιλντόσα, αλλά και στον Ιωάννη Παπαπέτρου, ο οποίος πάντως πλησιάζει στην επιστροφή του. Οι υπόλοιποι αναμένεται να αγωνιστούν κανονικά, και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν ο Αταμάν θα μεγαλώσει το «στενό» ροτέισιον του αγώνα με την Εφές. Από πλευράς Μονεγάσκων, δεν θα αγωνιστεί ο Ελί Οκόμπο, που έχει τεθεί εκτός ομάδας μετά από παραβίαση εσωτερικού κανονισμού. Αντίθετα, έχει επιστρέψει πλέον στη δράση ο Τζόρνταν Λόιντ, που υπολογίζεται κανονικά.



Οι διαιτητές του αγώνα θα είναι οι Μιγκέλ Άνχελ Πέρες, Τόμισλαβ Χόρντοφ και Σέρτζιο Σίλβα.

