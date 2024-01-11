Λογαριασμός
«Σε διαπραγματεύσεις με την Μπόκα για Βαλεντίνι ο Ολυμπιακός»

Δημοσιογράφος από τη Λατινική Αμερική αναφέρει ότι ο Ολυμπιακός έχει ήδη ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με την Μπόκα Τζούνιορς για τον Αργεντινό κεντρικό αμυντικό, Νίκολας Βαλεντίνι

Βαλεντίνι

Νέο όνομα στο «τραπέζι» για τον Ολυμπιακό!

Σύμφωνα με τα όσα έγραψε στο twitter ο δημοσιογράφος Σέζαρ Λουίς Μέρλο, οι «ερυθρόλευκοι» έχουν ξεκινήσει επαφές με την Μπόκα Τζούνιορς για την απόκτηση του Νίκολας Βαλεντίνι! Μάλιστα όπως αναφέρει το ρεπορτάζ η ομάδα του Πειραιά έχει ήδη καταθέσει πρόταση στον σύλλογο της Αργεντινής για το 70% των δικαιωμάτων του ποδοσφαιριστή η οποία απορρίφθηκε, ωστόσο αναμένεται να επανέλθει με νέα αυξημένη πρόταση!

Ο Βαλεντίνι, είναι κεντρικός αμυντικός, 22 ετών, αριστεροπόδαρος και αγωνίζεται στην Μπόκα Τζούνιορς από την αρχή της καριέρας του, αφού αποτελεί προϊόν των ακαδημιών της.

Τον Ιανουάριο του 2022, ο υψηλόσωμος στόπερ, δόθηκε δανεικός στην Αλδοσίβι για μια σεζόν καταγράφοντας 39 συμμετοχές με ένα γκολ, ενώ επέστρεψε στο «Μπομπονέρα» τον Γενάρη του 2023. Με την Μπόκα μετρά πλέον 38 συμμετοχές έχοντας πετύχει ένα γκολ, ενώ να σημειωθεί ότι είναι και δυο φορές διεθνής με την Κ23 της Αργεντινής.

