Rooney σε Sven Goran-Eriksson: «Είμαστε όλοι μαζί σου, συνέχισε να παλεύεις»

Μήνυμα στον Sven Goran-Eriksson έστειλε ο Wayne Rooney μετά την δυσάρεστη είδηση ότι ο πρώην προπονητής της Αγγλίας έχει καρκίνο και μάλιστα βρίσκεται στο τελικό στάδιο.

«Όλοι καταλαβαίνουν ότι έχω μια ασθένεια που δεν είναι καλή. Όλοι μαντεύουν ότι είναι καρκίνος και είναι. Αλλά πρέπει να παλέψω όσο μπορώ», δήλωσε ο 75χρονος προπονητής στον ραδιοφωνικό σταθμό P1 της Σουηδίας.

«Είμαστε όλοι μαζί σου Sven, συνέχισε να παλεύεις»

«Θλιβερά νέα σήμερα το πρωί. Οι σκέψεις είναι με τον Sven Goran-Eriksson και την οικογένειά του», είπε ο Rooney.

«Ένας λαμπρός προπονητής και ένας ξεχωριστός άνθρωπος. Αγαπητός και σεβαστός από όλους. Είμαστε όλοι μαζί σου Sven, συνέχισε να παλεύεις».

Ο Sven Goran-Eriksson έπαιξε σημαντικό ρόλο στην καριέρα του Wayne Rooney με τον Σουηδό προπονητή να δίνει στον επιθετικό το διεθνές ντεμπούτο του σε ηλικία 17 ετών το 2003.

«Είναι το χρυσό παιδί του αγγλικού ποδοσφαίρου», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά ο Eriksson για τον Rooney

Σε μια λαμπερή προπονητική καριέρα ο Eriksson ηγήθηκε στις IFK Gothenburg, Benfica, Roma, Fiorentina, Sampdoria, Lazio, Manchester City και Leicester City.

Ήταν επίσης μάνατζερ του Μεξικού, της Ακτής Ελεφαντοστού και των Φιλιππίνων.

Αλλά όσο ήταν επικεφαλής της Αγγλίας για πέντε χρόνια έγινε ο πιο διάσημος μάνατζερ ποδοσφαίρου στον κόσμο.

Πηγή: skai.gr

