Ο απίστευτος, Μίλτος Τεντόγλου, ήταν κυρίαρχος σε ένα ακόμη μεγάλο ραντεβού, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου στη Γλασκόβη, με το οποίο έφτασε τα 11 σε επίπεδο ανδρών.

Ο Λευτέρης Πετρούνιας με μήνυμα στο Instagram συνεχάρη τον Έλληνα σπουδαίο αθλητή: «Ζέσταμα για το Παρίσι 2024», έγραψε στέλνοντας το μήνυμα για τους προσεχείς Ολυμπιακούς Αγώνες.

Ο Πετρούνιας θα βρίσκεται στο Παρίσι, καθώς με τη δεύτερη θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Αμβέρσας τον περασμένο Οκτώβριο, εξασφάλισε την παρουσία του στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Το μήνυμα του Πετρούνια στον Τεντόγλου:

