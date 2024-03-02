Η κορυφή του κόσμου είναι ξανά δική του! Ο Μίλτος Τεντόγλου υπερασπίστηκε τον τίτλο του από το Βελιγράδι και στέφθηκε για δεύτερη σερί χρονιά Παγκόσμιος πρωταθλητής κλειστού στίβου.

Στις πρώτες του δηλώσεις Μίλτος Τεντόγλου ανέφερε: «Ο αγώνας μου ήταν χάλια. Ούτε στον χειρότερό μου εχθρό εύχομαι να κάνει τελικό το πρωί. Δεν είχα καμία όρεξη. Έκανα ζέσταμα συνέχεια, προσπαθούσα, αλλά δεν έβγαινε η επίδοση με τίποτα. Έκανα χαμηλά οκτάρια».

«Έχω ξανακερδίσει αυτόν τον αγώνα, άλλα παιδιά δεν το έχουν κάνει. Είναι πιο πεινασμένοι από μένα. Πρέπει να βρω μια όρεξη, γιατί τα έχω κερδίσει όλα. Κάποιες φορές είναι δύσκολο. Ειδικά τώρα που ήταν πρωί. Ένιωθα ότι είμαι σε Πανελλήνιο, δεν ευχαριστήθηκα καθόλου αυτόν τον αγώνα. Δεν με νοιάζει το χρυσό. Θα μπορούσε να είχε πάει πολύ καλύτερα αν ο αγώνας ήταν απόγευμα».

Δείτε το βίντεο με το «χρυσό άλμα»

«Είναι αυτό που θα ήθελα, είμαι σε καλό επίπεδο. Το καλοκαίρι θα είμαι πιο δυνατός. Θα αρχίσω νωρίς τη σεζόν από την Ντόχα, αρχές Μαΐου» ανέφερε και πρόσθεσε:

«Κάποιοι επιλεγουν διοργανώσεις, θα μπορούσα, αλλά δεν μου αρέσει να χάνω αγώνες. Εννοείται στο Ευρωπαiκό θα είμαι εκεί και στους Ολυμπιακούς και θα προσπαθήσω για το καλύτερο».

«Ήταν πολλοί Έλληνες στους αγώνες, μόνο αυτό κρατάω. Ο αγώνας ήταν πραγματικά χάλια» κατέληξε.

Ο αγώνας

Ο αγώνας ήταν εντυπωσιακός, με τον Έλληνα πρωταθλητή να δίνει μεγάλη μάχη με τον Ιταλό Ματία Φουρλάνι. Οι δύο αθλητές ξεκίνησαν με 8.22 και ο αγώνας κρίθηκε στο δεύτερο καλύτερο άλμα (8.19 ο Τεντόγλου, 8.10 ο Φουλάνι). Την τρίτη θέση κατέκτησε ο Κάρεϊ ΜακΛάουντ με 8.21. Με αυτόν τον τίτλο ο Μίλτος Τεντόγλου έφτασε τα δέκα μετάλλια σε μεγάλες διοργανώσεις, εκ των οποίων τα εννιά είναι χρυσά.

Ο Έλληνας πρωταθλητής έδειξε… αγριεμένος με το «καλημέρα» και έκανε μεγάλο άλμα στα 8.22μ.Την ίδια επίδοση έκανε και ο Ματία Φουρλάνι, με τους δύο αθλητές να πηγαίνουν χέρι-χέρι σε όλον τον αγώνα.

Στο δεύτερο άλμα του ο Τεντόγλου έμεινε λίγο κάτω από τα 8μ., πηδώντας συγκεκριμένα στα 7.94μ. Άλμα που, φυσικά, δεν τον άφησε ευχαριστημένο.

Στην τρίτη του προσπάθεια, ο Έλληνας πρωταθλητής πήδηξε μακριά και φαινόταν ότι έκανε ένα άλμα γύρω στα 8.30μ. όμως η προσπάθειά του δεν μετρήθηκε, ως άκυρη.

Ένας... μικρός χαμός έγινε στο τέταρτο άλμα. Ο Ματέο Φουρλάνι πέρασε για λίγα λεπτά στην κορυφή, αφού μέτρησε καλύτερη δεύτερη προσπάθεια από τον Τεντόγλου με 8.10. Ο Έλληνας πρωταθλητής, όπως συνηθίζει, απάντησε αμέσως με άλμα στα 8.15 και διατήρησε τη θέση του στην κορυφή.

