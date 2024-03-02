Λογαριασμός
Απίθανος Τεντόγλου με το «καλημέρα»: Πρώτο άλμα στα 8.22μ στο Παγκόσμιο

Ο Τεντόγλου συμμετέχει  στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβους της Γλασκώβης

Τεντόγλου

Εντυπωσιακά ξεκίνησε ο Μίλτος Τεντόγλου τον αγώνα του στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβους της Γλασκώβης.

Ο Έλληνας πρωταθλητής έδειξε… αγριεμένος με το «καλημέρα» και έκανε μεγάλο άλμα στα 8.22μ.

Μετά την ολοκλήρωση των πρώτων αλμάτων από τους 16 αθλητές, ο Μίλτος Τεντόγλου βρίσκεται στην κορυφή της κατάταξης, μαζί με τον Ιταλό Ματία Φουρλάνι, ο οποίος πέτυχε την ίδια επίδοση (8.22).

Πηγή: sport-fm.gr

ΜΙΛΤΟΣ ΤΕΝΤΟΓΛΟΥ
