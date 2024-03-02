Ο Έλληνας πρωταθλητής έδειξε… αγριεμένος με το «καλημέρα» και έκανε μεγάλο άλμα στα 8.22μ.Την ίδια επίδοση έκανε και ο Ματία Φουρλάνι, με τους δύο αθλητές να πηγαίνουν χέρι-χέρι σε όλον τον αγώνα.

Στο δεύτερο άλμα του ο Τεντόγλου έμεινε λίγο κάτω από τα 8μ., πηδώντας συγκεκριμένα στα 7.94μ.

Στην τρίτη του προσπάθεια, ο Έλληνας πρωταθλητής πήδηξε μακριά και φαινόταν ότι έκανε ένα άλμα γύρω στα 8.30μ. όμως η προσπάθειά του δεν μετρήθηκε, ως άκυρη.

Ένας... μικρός χαμός έγινε στο τέταρτο άλμα. Ο Ματέο Φουρλάνι πέρασε για λίγα λεπτά στην κορυφή, αφού μέτρησε καλύτερη δεύτερη προσπάθεια από τον Τεντόγλου με 8.10. Ο Έλληνας πρωταθλητής, όπως συνηθίζει, απάντησε αμέσως με άλμα στα 8.15 και διατήρησε τη θέση του στην κορυφή.

