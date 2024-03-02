Λογαριασμός
Η απονομή του χρυσού μεταλλίου στον τεράστιο Τεντόγλου - Δείτε βίντεο

Ο Έλληνας αθλητής «πέταξε» στα 8.22μ και κατέκτησε την πρώτη θέση στο Παγκόσμιο της Γλασκώβης 

Μίλτος Τεντόγλου

Ο Μίλτος Τεντόγλου υπερασπίστηκε τον τίτλο του από το Βελιγράδι και στέφθηκε για δεύτερη σερί χρονιά Παγκόσμιος πρωταθλητής κλειστού στίβου.

Ο αγώνας ήταν εντυπωσιακός, με τον Έλληνα πρωταθλητή να δίνει μεγάλη μάχη με τον Ιταλό Ματία Φουρλάνι. Οι δύο αθλητές ξεκίνησαν με 8.22 και ο αγώνας κρίθηκε στο δεύτερο καλύτερο άλμα (8.19 ο Τεντόγλου, 8.10 ο Φουλάνι). Την τρίτη θέση κατέκτησε ο Κάρεϊ ΜακΛάουντ με 8.21.

Με αυτόν τον τίτλο ο Μίλτος Τεντόγλου έφτασε τα δέκα μετάλλια σε μεγάλες διοργανώσεις, εκ των οποίων τα εννιά είναι χρυσά.

Δείτε το βίντεο: 

Πηγή: sport-fm.gr

