Βόμβα από Τεντόγλου: «Αν περάσει η αλλαγή στη βαλβίδα, θα σταματήσω το μήκος και θα κάνω τριπλούν»

Δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά του για τον τελικό του Παγκοσμίου πρωταθλήματος κλειστού στίβου της Γλασκώβης ο Μίλτος Τεντόγλου. Παρότι κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο, ο Έλληνας πρωταθλητής δήλωσε στην κάμερα της ΕΡΤ πως δεν ευχαριστήθηκε καθόλου τον αγώνα.

Αργότερα, μιλώντας στην επίσημη σελίδα του ΣΕΓΑΣ, επανέλαβε το παράπονό του λέγοντας: «Δεν με ενδιέφερε η νίκη, αλλά η επίδοση κι αυτή την βγήκε. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί αγωνιστήκαμε το πρωί. Χθες, για παράδειγμα δεν υπήρχε στο πρόγραμμα κανένα οριζόντιο άλμα».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη μεγάλη αλλαγή που θέλει να φέρει η Παγκόσμια Ομοσπονδία στίβου στη βαλβίδα και στη μέτρηση των αλμάτων.

«Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί θέλουν να μετρούν τα άλματα από το σημείο που πηδάμε. Έτσι το αγώνισμα χάνει τη δυσκολία του. Όλοι μπορούν να πηδήξουν απλά μήκος, αλλά η προσέγγιση και το πάτημα είναι το δύσκολο κομμάτι και αυτό θέλουν να τον αφαιρέσουν», ανέφερε αρχικά και τόνισε: «Αν περάσει αυτή η αλλαγή, θα σταματήσω το μήκος και θα κάνω τριπλούν»!

