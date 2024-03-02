Μπάσκετ: Φαβορί για την 6άδα η ΑΕΚ, 94-85 στην Πυλαία τον ΠΑΟΚ

Κυριάρχησε στο «ντέρμπι δικεφάλων» και πήρε το πάνω χέρι για την είσοδο στην 6άδα η ΑΕΚ Betsson BC. Πραγματοποιώντας ένα εξαιρετικό δεύτερο ημίχρονο και χάρη σε ένα ξέσπασμα στις αρχές της τέταρτης περιόδου, η «Ένωση» πέρασε από την Πυλαία, επικρατώντας με 94-85 του ΠΑΟΚ για τη 19η αγωνιστική της Stoiximan Basket League!

Το ματς:

Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε με τους Φρίντρικσον, Τάουνς, Σχίζα Γκίλμορ και ΜακΝίς στην αρχική του πεντάδα, με την ΑΕΚ Betsson BC να εκκινεί από τη δική της πλευρά το παιχνίδι με τους Νάιτ, Ραντλ, ΜακΡέι, Αγραβάνη και Μόργκαν. Αρκετά νευρικό και νωθρό ήταν το ξεκίνημα των δύο ομάδων στο ματς, με την «Ένωση» να προηγείται 4-2 και εν συνεχεία τον ΠΑΟΚ να απαντά με ένα σερί 5-0 για το 7-4 στο 4’.

Η είσοδος των Καράμπελα και Κουζμίνσκας στο παρκέ έδωσε την απαραίτητη ώθηση που έψαχνε η ομάδα του Ηλία Ζούρου. Αμφότεροι πέτυχαν από 5 πόντους, με τον Έλληνα γκαρντ να μοιράζει και τρεις ασίστ, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα η ΑΕΚ σταδιακά να πάρει το προβάδισμα και να φτάσει στο 18-12 στο 7’. Στο τελευταίο τρίλεπτο, οι γηπεδούχοι έσφιξαν την άμυνά τους και με στοχευμένες επιθέσεις του Τσαϊρέλη και του Τάουνς, όχι μόνο μίωσαν σαν, αλλά έκλεισαν και το δεκάλεπτο μπροστά με σκορ 23-22 χάρη στο buzzer beater του δεύτερου.

Στις αρχές της δεύτερης περιόδου, οι δύο «δικέφαλοι» αντάλλαζαν συνεχώς χτυπήματα, με τους Θεσσαλονικείς να διατηρούν ένα μικρό προβάδισμα (30-29) στο 13’. Με δύο καλάθια των Μίχαλακ και Φρίντσικσον, οι γηπεδούχοι πήγαν στο +5 (34-29), με τους Αγραβάνη και Νάιτ να απαντούν και με ένα γρήγορο 6-0 σερί, να δίνουν εκ νέου το προβάδφισμα στην ΑΕΚ (36-37). Κάπου εκεί, ο Άλστον βγήκε μπροστά για τον ΠΑΟΚ και με πέντε πόντους στο τελευταίο δίλεπτο, βοήθησε τους Θεσσαλονικείς να πάνε στο +4, προτού ο Νάιτ με τρίποντο στείλει τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια με την ελάχιστη τιμή της διαφοράς (45-44).

Στην τρίτη περίοδο, ο ΠΑΟΚ μπήκε πιο δυνατά στο παρκέ της Πυλαίας και με λέι απ του Τάουνς στο τρανζίσιον, αλλά και τις τρεις βολές του Φρίντρικσον έπειτα από το φάουλ και την τεχνική ποινή του ΜακΡέι, οι γηπεδούχοι πήγαν στο +6 (50-44) στο 22'. Στη συνέχεια, ο ρυθμός έπεσε αρκετά, καθώς τα πολλά και μαζεμένα χαμένα σουτ των δύο ομάδεων δεν επέτρεψαν στο ματς να αποκτήσει υψηλό τέμπο. Μάλιστα, ο τραυματισμός των ΜακΝίς και Αγραβάνη στο κεφάλι μετά από σύγκρουση πρόσωπο με πρόσωπο στο 23', «πάγωσε» τον ρυθμό αφού υπήρξε και ολιγόλεπτη διακοπή.

Από τα μέσα του δεκαλέπτου και έπειτα, η ΑΕΚ έδειξε να πατάει καλύτερα στο παρκέ, βρίσκοντας σκορ από πολλούς και διαφορετικούς παίκτες. Αρχικώς, ο ΜακΡέι με πέντε πόντους έφερε το ματς στα ίσα (53-53) στο 26', για να έρθουν οι Χόλινς και Κουζμίνσκας και με δύο διαδοχικά τρίποντα να στείλουν την «Ένωση» λίγο αργότερα στο +4 (55-59). Σωτηρίου και Άλστον έφεραν εκ νέου το παιχνίδι στην ισοπαλία (59-59), ωστόσο, ο εξαιρετικός Κουζμίνσκας (18 πόντους μέχρι και την 3η περίοδο), με έξι προσωπικούς πόντους και ένα εντυπωσιακό κάρφωμα στο φινάλε, έστειλε την ομάδα του Ηλία Ζούρου στο +6 για το 67-61 της περιόδου.

Με κεκτημένη ταχύτητα μπήκε στην τέταρτη και τελευταία περίοδο η ΑΕΚ Betsson BC, η οποία με δύο δίποντα του Κουζέλογλου και ένα τρίποντο του Χόλινς, εκτόξευσε τη διαφορά στο +13 και το 74-61 στο 32'! Ο Αμερικανός φόργουορντ μάλιστα ήταν ο... X Factor για την «Ένωση», αφού με ακόμα επτά πόντους στα επόμενα 4 λεπτά, έστειλε την ομάδα του στο +18 για το 84-66 στο 36'!

Τα δεκάλεπτα: 23-22, 45-44, 61-67, 85-94.

