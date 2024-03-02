Διαστημικός Μαξ Φερστάπεν, κυριάρχησε στο GP του Μπαχρέιν.

Ο Ολλανδός Παγκόσμιος πρωταθλητής συνέχισε από εκεί που το άφησε την περσινή αγωνιστική περίοδο, κυριαρχώντας στον πρώτο αγώνα της σεζόν.

Τρομερή η Red Bull RB20 που έκανε το 1-2 με τον Σέρτζιο Πέρεζ, ενώ εξαιρετικός ήταν ο Κάρλος Σάινθ που ανέβηκε στο βάθρο, καταλαμβάνοντας την τρίτη θέση.

MAX WINNNNNS IN BAHRAIN! 🏆



A dominant performance from the world champion at the season opener 🏁#F1 #BahrainGP pic.twitter.com/5yaKXTvvx0 — Formula 1 (@F1) March 2, 2024

