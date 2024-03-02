Λογαριασμός
Formula 1: Τρομερός Φερστάπεν, συνέχισε από εκεί που το άφησε και θριάμβευσε στο GP του Μπαχρέιν

Ο Ολλανδός Παγκόσμιος πρωταθλητής συνέχισε από εκεί που το άφησε την περσινή αγωνιστική περίοδο

Formula 1

Διαστημικός Μαξ Φερστάπεν, κυριάρχησε στο GP του Μπαχρέιν.

Ο Ολλανδός Παγκόσμιος πρωταθλητής συνέχισε από εκεί που το άφησε την περσινή αγωνιστική περίοδο, κυριαρχώντας στον πρώτο αγώνα της σεζόν.

Τρομερή η Red Bull RB20 που έκανε το 1-2 με τον Σέρτζιο Πέρεζ, ενώ εξαιρετικός ήταν ο Κάρλος Σάινθ που ανέβηκε στο βάθρο, καταλαμβάνοντας την τρίτη θέση.

