Μπάσκετ: Προμηθέας για 4άδα, έκοψε με 70-57 το σερί του Άρη

Τράβηξε... χειρόφρενο στο σερί του Άρη ο Προμηθέας. Οι Πατρινοί έκαναν σπουδαία εμφάνιση και έκοψαν τη φόρα των «κίτρινων», που μετρούσαν 4 σερί νίκες στο πρωτάθλημα, με αποτέλεσμα να επικρατήσουν με σκορ 70-57 στο «Δ. Τόφαλος» και να ανέβουν στο 11-8, όπου έπιασαν τον Άρη. Πλέον, η ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου έχει και την ισοβαθμία λόγω του 2/2 κόντρα στην ομάδα της Θεσσαλονίκης, επομένως έγινε ξανά αφεντικό για την 4η θέση.

Από την αρχή μέχρι το τέλος, ο Προμηθέας παρουσιάστηκε πιο έτοιμος για την αναμέτρηση αυτή και είχε διαρκώς το προβάδισμα, με τον Άρη να κάνει μικρά ξεσπάσματα χωρίς να δείχνει ποτέ ικανός για το ροζ φύλλο. Κορυφαίος των νικητών με 16 πόντους, 4 ριμπάουντ και 4 κλεψίματα ήταν ο Χάντερ Χέιλ, ενώ 14 πόντους πέτυχε ο Άντονι Κάγουαν και 12 μαζί με 5 ριμπάουντ ο κομβικός Ντεσόν Στέφενς.

Από πλευράς του Άρη, ο οποίος δεν κατάφερε να επαναλάβει τις εξαιρετικές εμφανίσεις των προηγούμενων εβδομάδων, 13 πόντους και 5 ασίστ είχε ο Βασίλης Τολιόπουλος, ενώ από 10 πέτυχαν οι Ρόνι Χάρελ και Τζόναθαν Σταρκ.

Το ματς

Οι γηπεδούχοι μπήκαν πολύ δυνατά στο παιχνίδι με πρωταγωνιστή τον... συνήθη ύποπτο Χάντερ Χέιλ, ο οποίος με 5 σερί πόντους υπέγραψε το 7-0. Ο Τολιόπουλος έβαλε στο ταμπλό τον Άρη (7-3), ωστόσο ο Ετσενίκε άρχισε να βρίσκει ρυθμό για το 11-3. Οι φιλοξενούμενοι βρήκαν σιγά σιγά λύσεις επιθετικά και πλησίασαν σε 13-7 με τον Μποχωρίδη, ενώ ο Μπάνκστον με λέι απ μείωσε σε 15-10. Η αντίδραση των «κίτρινων» συνεχίστηκε με τον Σταρκ να μειώνει σε 17-14, όμως ο Κάγουαν με τρίποντο απάντησε και έγραψε το 20-14. Η πρώτη περίοδος έληξε 20-16 με δύο βολές του Μπάνκστον για το 20-16.

H κυριαρχία των γηπεδούχων συνεχίστηκε και στο δεύτερο δεκάλεπτο, με τον Κάγουαν και τον Στέφενς να βάζουν βολές για πρώτο +10 (24-14). Ο Πάπας με μακρινό σουτ εκτόξευσε τη διαφορά στο +13 (27-14), με τον Χάρελ να πετυχαίνει 5 σερί πόντους και να μειώνει σε 29-19. Ο Τολιόπουλος έριξε το προβάδισμα των γηπεδούχων σε μονοψήφια τιμή (31-23), ενώ ο Σταρκ με τρίποντο μείωσε ακόμη περισσότερο (31-26). Ο Χέιλ απάντησε προσωρινά με δικό του μακρινό σουτ για το 34-26, ενώ οι Μπλούμπεργκς και Πάπας ευστόχησαν από τα 6,75μ. για το 37-29 του ημιχρόνου.

Στην τρίτη περίοδο, οι Πατρινοί ήταν ακόμη καλύτεροι. Στην αρχή, ο Άρης πλησίασε σε απόσταση βολής με συνεχόμενους πόντους του Τολιόπουλου (38-36), όμως Ετσενίκε και Χέιλ έδωσαν ξανά ένα μικρό προβάδισμα στον Προμηθέα (42-36). Οι Θεσσαλονικείς έμεναν για αρκετή ώρα κοντά χάρη στα μακρινά σουτ του Χάρελ (44-41), όμως απο εκεί και πέρα «κόλλησαν» για τα καλά επιθετικά και έμειναν για 4 λεπτά χωρίς καλάθι εντός πεδιάς, με αποτέλεσμα οι γηπεδούχοι να τρέξουν ένα επιμέρους σκορ 12-0, το οποίο διαμόρφωσε το 56-41 του τρίτου δεκαλέπτου.

Ο Άρης έβγαλε συγκλονιστική αντίδραση στην τέταρτη περίοδο. Με πρωταγωνιστή τον Ντε Σόουζα και άξιους συμπαραστάτες τους Χάρελ και Σανόγκο, οι Θεσσαλονικείς έσφιξαν την άμυνα και έτρεξαν ένα επιμέρους σκορ 10-0, το οποίο τους έφερε ξανά κοντά στους γηπεδούχους (56-51). Ο Κάγουαν έδωσε κομβική λύση στους Πατρινούς με τρίποντο από τη γωνία, όμως ο Τολιόπουλος του απάντησε για το 59-54. Ο Στέφενς έδωσε νέα σημαντική ανάσα στους γηπεδούχους (62-54), ενώ λίγο αργότερα μαζί με τον Κόφεϊ επανέφεραν τους γηπεδούχους στο +9 (66-57). Η ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου έβγαλε τις άμυνες που χρειαζόταν και ανέβασε ξανά τη διαφορά σε διψήφιο με βολές του Χέιλ (68-57), ενώ από εκεί και πέρα δεν υπήρχε χρόνος για τον Άρη.

Tα δεκάλεπτα: 20-14, 37-29, 56-41, 70-57

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.