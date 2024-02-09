Λογαριασμός
«Μελλοντικός αστέρας»: Η UEFA αποθέωσε τον Τζίμα

Αναφορά στον 18χρονο επιθετικό του ΠΑΟΚ, Στέφανο Τζίμα, είχε η UEFA με ανάρτησή της

Στέφανος Τζίμας

Τη φετινή σεζόν ο Ραζβάν Λουτσέσκου δίνει ουκ ολίγες ευκαιρίες στον Στέφανο Τζίμα και εκείνος ανταποκρίνεται ιδιαίτερα καλά, όντας ενεργός στην πρώτη ομάδα του ΠΑΟΚ.

Ο νεαρός Έλληνας επιθετικός εκμεταλλεύτηκε την απουσία του Σαμάτα για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής, έχοντας σκοράρει τρία τέρματα στα επτά παιχνίδια που έχει αγωνιστεί το 2024 και η UEFA τον έχει στα ραντάρ της.

Συγκεκριμένα, με ανάρτηση στα social media χαρακτήρισε τον επιθετικό του ΠΑΟΚ «μελλοντικό αστέρα», ένα ακόμη σημάδι που δείχνει ότι ο 18χρονος φορ δεν περνάει απαρατήρητος…

Αναλυτικά, η ανάρτηση της UEFA: 

Πηγή: sport-fm.gr

