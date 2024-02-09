Λογαριασμός
Συγκινεί και εντυπωσιάζει: Το άγαλμα του Κόμπι Μπράιαντ έξω από το Staples Center - Δείτε φωτογραφίες - Βίντεο

Οι Λέικερς τίμησαν την μνήμη του Κόμπι Μπράιαντ σε μια εντυπωσιακή, όσο και συγκινητική τελετή αποκαλυπτηρίων του αγάλματος του «Mamba» έξω από το Staples Center!  

Τη μνήμη του Κόμπι Μπράιαντ τίμησαν για ακόμα μία φορά οι άνθρωποι των Λος Άντζελες Λέικερς και του ΝΒΑ!

Τέσσερα χρόνια μετά τον αιφνίδιο θάνατο του «Black Mamba» σε αεροπορικό δυστύχημα στα τέλη του Ιανουαρίου του 2016, οι «λιμνάνθρωποι» τίμησαν τον θρυλικό παίκτη τα ξημερώματα της Παρασκευής (09/02), κάνοντας τα αποκαλυπτήρια του εντυπωσιακού αγάλματος που φτιάχτηκε προς τιμήν του έξω από το Staples Center!

Το «παρών» στην εκδήλωση έδωσαν δεκάδες φίλοι και συναθλητές του Μπράιαντ, όπως φυσικά και η σύζυγός του, Βανέσα, η οποία και έβγαλε έναν συγκινητικό λόγο σε μια ούτως η άλλως φορτισμένη ατμόσφαιρα.


Το εν λόγω άγαλμα, αποτελεί το πρώτο από τα συνολικά τρία που θα δημιουργηθούν για τον μύθο και την παρακαταθήκη που άφησε στην ομάδα και στο αμερικανικό μπάσκετ, παρουσιάζει τον Μπράιαντ με υψωμένο το δάχτυλο φορώντας το Νο.8, σε μια iconic σκηνή μετά τους 81 πόντους που πέτυχε κόντρα στους Τορόντο Ράπτορς το 2006!

