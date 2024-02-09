Τη μνήμη του Κόμπι Μπράιαντ τίμησαν για ακόμα μία φορά οι άνθρωποι των Λος Άντζελες Λέικερς και του ΝΒΑ!



Τέσσερα χρόνια μετά τον αιφνίδιο θάνατο του «Black Mamba» σε αεροπορικό δυστύχημα στα τέλη του Ιανουαρίου του 2016, οι «λιμνάνθρωποι» τίμησαν τον θρυλικό παίκτη τα ξημερώματα της Παρασκευής (09/02), κάνοντας τα αποκαλυπτήρια του εντυπωσιακού αγάλματος που φτιάχτηκε προς τιμήν του έξω από το Staples Center!

“Leave the game better than you found it. And when it comes time for you to leave, leave a legend.” pic.twitter.com/h58OKd7Ll1 — Los Angeles Lakers (@Lakers) February 9, 2024

Το «παρών» στην εκδήλωση έδωσαν δεκάδες φίλοι και συναθλητές του Μπράιαντ, όπως φυσικά και η σύζυγός του, Βανέσα, η οποία και έβγαλε έναν συγκινητικό λόγο σε μια ούτως η άλλως φορτισμένη ατμόσφαιρα.

For Kobe. For the die-hard Laker fans. For our family.



Mamba forever. pic.twitter.com/uExf0oEWgY — Los Angeles Lakers (@Lakers) February 9, 2024



Το εν λόγω άγαλμα, αποτελεί το πρώτο από τα συνολικά τρία που θα δημιουργηθούν για τον μύθο και την παρακαταθήκη που άφησε στην ομάδα και στο αμερικανικό μπάσκετ, παρουσιάζει τον Μπράιαντ με υψωμένο το δάχτυλο φορώντας το Νο.8, σε μια iconic σκηνή μετά τους 81 πόντους που πέτυχε κόντρα στους Τορόντο Ράπτορς το 2006!

“And that he did.” pic.twitter.com/H9WDT4ymiD — Los Angeles Lakers (@Lakers) February 9, 2024

Vanessa Bryant announces that Kobe Bryant will have three statues outside of https://t.co/JZKgZ5CCZs Arena pic.twitter.com/kBXAjLMin5 — Los Angeles Lakers (@Lakers) February 9, 2024

FULL SPEECH: Phil Jackson speaks at the Kobe Bryant statue unveiling pic.twitter.com/F9LEftuNh1 — Los Angeles Lakers (@Lakers) February 9, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.