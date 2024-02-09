Με τη Λανς ο Ολυμπιακός στους 16 του UEFA Youth League

Μετά την Ίντερ η… Λανς. Αυτή είναι η αντίπαλος του Ολυμπιακού στη φάση των 16 του UEFA Youth League όπως προέκυψε από την κλήρωση που έγινε σήμερα το μεσημέρι.



Το νέο παιχνίδι της Κ19 των ερυθρολεύκων θα διεξαχθεί στις 27 ή στις 28 Φεβρουαρίου και πάλι στο Καραϊσκάκη.

Αλκμάαρ - ΠόρτοΜίλαν - ΜπράγκαΡεάλ Μαδρίτης - ΛειψίαΖίλινα - ΚοπεγχάγηΣάλτσμπουργκ - ΝαντΟλυμπιακός - ΛάνςΜπάγερν - ΦέγενορντΜάιντς - Μάντσεστερ Σίτι

