Με τη Λανς ο Ολυμπιακός στους 16 του UEFA Youth League

Τη Λανς θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός στη φάση των 16 του UEFA Youth League μετά την κλήρωση που έγινε σήμερα το μεσημέρι. Ποιοι οι επόμενοι αντίπαλοι σε περίπτωσή πρόκρισης

Ολυμπιακός

Μετά την Ίντερ η… Λανς. Αυτή είναι η αντίπαλος του Ολυμπιακού στη φάση των 16 του UEFA Youth League όπως προέκυψε από την κλήρωση που έγινε σήμερα το μεσημέρι.

Το νέο παιχνίδι της Κ19 των ερυθρολεύκων θα διεξαχθεί στις 27 ή στις 28 Φεβρουαρίου και πάλι στο Καραϊσκάκη.



Συνολικά όλα τα ζευγάρια της φάσης

Αλκμάαρ - Πόρτο
Μίλαν - Μπράγκα
Ρεάλ Μαδρίτης - Λειψία
Ζίλινα - Κοπεγχάγη
Σάλτσμπουργκ - Ναντ
Ολυμπιακός - Λάνς
Μπάγερν - Φέγενορντ
Μάιντς - Μάντσεστερ Σίτι
