Θλάση ο Τζούριτσιτς στον Παναθηναϊκό - Ξανά ατομικό ο Ιωαννίδης

«Συναγερμός» σήμανε στις τάξεις του Παναθηναϊκού ενόψει της κυριακάτικης (11/02, 17:00) εκτός έδρας αναμέτρηση με αντίπαλο τον Πανσερραϊκό για την 22η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Συγκεκριμένα, στη σημερινή προπόνηση των «πρασίνων» στο πλαίσιο της προετοιμασίας της ομάδας για το ματς των Σερρών, ο Φίλιπ Τζούριτσιτς υπέστη θλάση στο γαστροκνήμιο και ακολούθησε πρόγραμμα θεραπείας.

Ως εκ τούτου, είναι δεδομένο πως ο Σέρβος θα μείνει σίγουρα εκτός από το επερχόμενο ματς του «τριφυλλιού», με τους ανθρώπους της ομάδας να περιμένουν τις επόμενες ώρες ώστε να ξεκαθαρίσει η κατάσταση και ο ακριβής χρόνος απουσίας του από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις.

Την ίδια ώρα τώρα, ο Φώτης Ιωαννίδης συνέχισε το ατομικό του πρόγραμμα, όπως και οι Μάγκνουσον και Πάλμερ- Μπράουν.

Το σχετικό δελτίο Τύπου:

«Με μεσημεριανή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» συνεχίστηκε την Παρασκευή η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για την κυριακάτικη εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Πανσερραϊκό.

Οι Πράσινοι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με rondo και ολοκλήρωσαν με παιχνίδι τακτικής. Θεραπεία ακολούθησε ο Τζούριτσιτς, ο οποίος υπέστη θλάση στο γαστροκνήμιο. Ατομικό πρόγραμμα έκανε ο Ιωαννίδης. Το δικό τους πρόγραμμα συνέχισαν οι Μάγκνουσον, Πάλμερ- Μπράουν.»

