Με Κίνι στην αποστολή για Βουδαπέστη ο Ολυμπιακός

Χωρίς απρόοπτα και μία επιστροφή η αποστολή του Ολυμπιακού για τον επαναληπτικό (22/02, 22:00) των playoffs του Europa Conference League κόντρα στη Φερεντσβάρος.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε τους παίκτες, που θα πάρει μαζί του στη Βουδαπέστη για το μεγάλο παιχνίδι, λίγο πριν οι «ερυθρόλευκοι» μπουν στο αεροπλάνο, για να «πετάξουν» για Ουγγαρία. Η αποστολή, να σημειωθεί, αναχωρεί στις 11 και σε αυτήν συμπεριλαμβάνεται και ο Κίνι, ο οποίος απουσίασε από το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, στην Τούμπα, λόγω τραυματισμού.

Αναλυτικά η αποστολή του Ολυμπιακού για τη ρεβάνς με τη Φερεντσβάρος: Αλεξανδρόπουλος, Παπαδούδης, Καρβάλιο, Κάρμο, Τσικίνιο, Ελ Κααμπί, Φορτούνης, Έσε, Όρτα, Ιμπόρα, Γιόβετιτς, Μασούρας, Ορτέγκα, Πασχαλάκης, Ποντένσε, Ρίτσαρντς, Ροντινέι, Τζολάκης, Ντόη, Ρέτσος, Ελ Αραμπί, Κίνι.

