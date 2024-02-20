Απίστευτες εικόνες με γενικευμένη σύρραξη και άγριο ξύλο, μετά τη λήξη αγώνα του NCAA.

Μερικές στιγμές μετά τη λήξη της αναμέτρησης της ομάδας του Incarnate Word με εκείνη του TX A&M Commerce (οι δεύτεροι επικράτησαν με 76-72 στην παράταση), και ενώ παίκτες και τεχνικά επιτελεία αντάλλασσαν χειραψίες μπροστά από τους δύο πάγκους, ξαφνικά ξέσπασε ένας τεράστιος καυγάς, με μέλη των δύο ομάδων να πιάνονται στα χέρια και με την κατάσταση να ξεφεύγει τελείως.

Μετά από μερικά λεπτά απόλυτου χάους και αφού το παρκέ είχε μετατραπεί σε... ρινγκ, τα πράγματα ηρέμησαν, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν στα αποδυτήρια.

