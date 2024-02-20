Λογαριασμός
Συγκλονιστικό βίντεο: Άγριο ξύλο μεταξύ παικτών και τεχνικών επιτελείων μετά το τέλος αγώνα του NCAA

Ο απόλυτος χαμός με γενικευμένη σύρραξη και απίστευτο ξύλο μεταξύ παικτών και τεχνικών επιτελείων, μετά τη λήξη αγώνα στο NCAA!  

Απίστευτες εικόνες με γενικευμένη σύρραξη και άγριο ξύλο, μετά τη λήξη αγώνα του NCAA.

Μερικές στιγμές μετά τη λήξη της αναμέτρησης της ομάδας του Incarnate Word με εκείνη του TX A&M Commerce (οι δεύτεροι επικράτησαν με 76-72 στην παράταση), και ενώ παίκτες και τεχνικά επιτελεία αντάλλασσαν χειραψίες μπροστά από τους δύο πάγκους, ξαφνικά ξέσπασε ένας τεράστιος καυγάς, με μέλη των δύο ομάδων να πιάνονται στα χέρια και με την κατάσταση να ξεφεύγει τελείως.

Μετά από μερικά λεπτά απόλυτου χάους και αφού το παρκέ είχε μετατραπεί σε... ρινγκ, τα πράγματα ηρέμησαν, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν στα αποδυτήρια.

