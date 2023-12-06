Κύπελλο Ελλάδος: ΑΕΛ - Ατρόμητος 1-1

Ανοικτούς λογαριασμούς άφησε η πρώτη αναμέτρηση μεταξύ ΑΕΛ και Ατρομήτου στη φάση των «16» του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson, με τις δύο ομάδες να έρχονται ισόπαλες 1-1 στην «AEL FC Arena».

Σε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, με τους γηπεδούχους να κερδίζουν τις εντυπώσεις -κάνοντας ειδικά εξαιρετικό β' μέρος, όπου σκόραραν στο 80' με τον νεοεισελθόντα Ογκμπόε- και τους «κυανόλευκους» να σκοράρουν στην τελευταία φάση της αναμέτρησης (90'+5') με την γκολάρα του Γιουμπιτάνα.

Τη δεύτερη εβδομάδα του Ιανουαρίου η ρεβάνς.

Στο... μυαλό των κόουτς:

Ο Παύλος Δερμιτζάκης παρέταξε την ΑΕΛ με σύστημα 4-2-3-1 και τον Σουλούκο στην εστία. Την άμυνα συνέθεταν, από δεξιά προς τα αριστερά, οι Καλουτσικίδης, Στάμου, Ηλιάδης και Μαϊδανός. Δίδυμο στα χαφ οι Πλέγας και Θωμαΐδης, με τον Κώστα Παπαγεωργίου μπροστά τους. Στο δεξί άκρο της μεσοεπιθετικής γραμμής κινούταν ο Μπρου, αριστερά ο Κοσονού και στην κορυφή της επίθεσης ο Πεδρόσο.

Από την άλλη, ο Σάσα Ίλιτς, ο οποίος τέθηκε αντιμέτωπος με την πρώην ομάδα του (όπου αγωνίστηκε το δεύτερο μισό της σεζόν 2008/09), διατήρησε το 4-3-3 για τον Ατρόμητο. Κάτω από τα δοκάρια ήταν ο Μαρκετζιάνι, στο δεξί άκρο της άμυνας ο Κιβρακίδης, στο αριστερό ο Πομόνης και στο κέντρο αυτής οι Ασεβέδο και Αθανασίου. Ο Έρλινγκμαρ στα χαφ έχοντας μπροστά του τους Κούεν και Γιουμπιτάνα, με τον Βαλένσια να βρίσκεται στην κορυφή, τον Ντιρκς στο δεξί άκρο της επίθεσης και τον Τζοβάρα στο αριστερό. Να σημειωθεί ότι για τον τελευταίο ήταν η πρώτη φετινή συμμετοχή μετά τον σοβαρό τραυματισμό που τον ταλαιπώρησε.

Το ματς:

Η ΑΕΛ μπήκε αρκετά δυνατά στον αγώνα, έχοντας μάλιστα και την πρώτη φάση, στο 4', με την πολύ καλή απευθείας εκτέλεση φάουλ από τον Παπαγεωργίου.

Ύστερα από το πρώτο πεντάλεπτο οι «κυανόλευκοι» ανέλαβαν την πρωτοβουλία των κινήσεων. Στο 15' έφτιαξαν την πρώτη τους μεγάλη ευκαιρία, με τον Γιουμπιτάνα να γεμίζει γλυκά, τον Βαλένσια να κάνει την προβολή από το ύψος της μικρής περιοχής, αλλά τον Σουλούκο να αποκρούει.

Ύστερα από μια μικρή διακοπή λόγω έντασης στις κερκίδες, ο αγώνας συνεχίστηκε, με την ΑΕΛ να αρχίζει να ισορροπεί εκ νέου. Στο 26', δε, βρήκε δίχτυα, όμως το γκολ που πέτυχε ο Πεδρόσο βγαίνοντας στον κενό χώρο δεν μέτρησε λόγω οφσάιντ.

Οι γηπεδούχοι είχαν στο παιχνίδι τους και τις στατικές φάσεις, απειλώντας στο 32' με τον Πεδρόσα, ενώ στο 35' το σουτ του Γιουμπιτάνα για τον Ατρόμητο πήρε αρκετό ύψος.

Το πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε με δύο μεγάλες ευκαιρίες για την ΑΕΛ. Αρχικά, στο 38', ο Πλέγας έπιασε ολομόναχος την κεφαλιά από την «καρδιά» της περιοχής, με την μπάλα να φεύγει πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Ενώ, στο 45'+1', ο Καλουτσικίδης επιχείρησε διαγώνιο σουτ, με τον Μαρκετζιάνι να πέφτει και να διώχνει σε κόρνερ. Να σημειωθεί ότι στη δεύτερη φάση, στην προσπάθειά του να κάνει το τάκλιν, ο Πομόνης τραυματίστηκε, με αποτέλεσμα να γίνει αναγκαστική αλλαγή με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου.

Ο Ιμερέκοφ, λοιπόν, πέρασε στη θέση του Πομόνη, με τον Ουκρανό στόπερ να πηγαίνει στο κέντρο της άμυνας και τον Αθανασίου στο αριστερό αυτής.

Η ΑΕΛ έκανε ακόμα πιο δυναμικό «μπάσιμο» στο δεύτερο μέρος σε σχέση με το πρώτο. Οι γηπεδούχοι ήταν οι απειλητικοί εντός αγωνιστικού χώρου, έχοντας μάλιστα ένα «καυτό» τρίλεπτο. Στο 65' ο Μαρκετζιάνι επενέβη εντυπωσιακά στο σουτ που έπιασε εκτός περιοχής ο Πεδρόσο. Από την εκτέλση του κόρνερ, ο Ηλιάδης πήρε ολομόναχος την κεφαλιά από την «καρδιά» της περιοχής, χωρίς όμως να βρίσκει εστία. Νέα ευκαιρία για την ΑΕΛ στο 68', με μονοκόμματο πλασέ του Κοσόνου να φεύγει άουτ.

Για να φτάσουμε στο 80', όταν η ομάδα του Παύλου Δερμιτζάκη εξαργύρωσε την αγωνιστική της υπεροχή στο β' μέρος έστω και με ανορθόδοξο τρόπο: Μεγάλο λάθος από τον Μαρκετζιάνι, ο οποίος έκανε κακή υποδοχή, του έφυγε η μπάλα, με τον Ογκμπόε να την κλέβει και να σκοράρει προ κενής εστίας. Από την πλευρά τους, οι φιλοξενούμενοι διαμαρτυρήθηκαν για φάουλ στο πορτιέρε της ομάδας τους.

Ανοικτό το παιχνίδι στα τελευταία λεπτά, με τον Ατρόμητο να ψάχνει την ισοφάριση και την ΑΕΛ το δεύτερο τέρμα όποτε της παρουσιαζόταν η ευκαιρία.

Τελικά, το γκολ το βρήκαν οι Περιστεριώτες στην τελευταία φάση (90'+5'). Το έπραξαν, δε, με εντυπωσιακό τρόπο, με τον Γιουμπιτάνα να σκοράρει με πλασεδάρα στην κίνηση που κατέληξε στο παραθυράκι.

Δείτε εδώ το live της αναμέτρησης.

Η σφυρίχτρα: Το τέρμα του Πεδρόσο στο 26' ακυρώθηκε για οφσάιντ, ορθώς βάσει τουλάχιστον του ριπλέι που δόθηκε. Οι φιλοξενούμενοι διαμαρτυρήθηκαν για φάουλ στον Μαρτκετζιάνι στη φάση του 1-0, όμως φαίνεται να κερδίζει καθαρά την μπάλα ο Ογκμπόε μετά το λάθος του Ιταλού πορτιέρε. Στο 37' οι γηπεδούχοι «φώναξαν» για κόκκινη (αντί κίτρινης) στον Πομόνη, επειδή ο Μπρου ετοιμαζόταν να βγει ολομόναχος σε θέση τετ-α-τετ.

Δύσκολη φάση.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΑΕΛ (Παύλος Δερμιτζάης): Σουλούκος – Καλουτσικίδης (Α. Παπαγεωργίου), Στάμου, Ηλιάδης, Μαϊδανός (Παπαδόπουλος) – Πλέγας, Θωμαΐδης (72' Αντράντα) – Μπρου, Κ. Παπαγεωργίου (71' Ογκμπόε), Κοσονού – Πεδρόσο (66' Νίνο).

Ατρόμητος (Σάσα Ίλιτς): Μαρκετζιάνι – Κιβρακίδης, Ασεβέδο, Αθανασίου, Πομόνης (46' Πομόνης) – Έρλινγκμαρ, Κούεν (66' Καμαρά), Γιουμπιτάνα – Ντιρκς (66' Ρομπάιγ), Βαλένσια, Τζοβάρας.

Διαιτητής: Τσιάρας

Βοηθοί: Κούλα, Χριστάκογλου

4ος διαιτητής: Καλατζής

Ο αγώνας διεξήχθη χωρίς VAR.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.