Αταμάν για Ρεάλ: «Παίζουμε με την καλύτερη ομάδα της Ευρωλίγκας»

Tι δήλωσε ο Εργκίν Αταμάν εν όψει της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με τη Ρεάλ το βράδυ της Πέμπτης στο ΟΑΚΑ (21:15)

Αταμάν

Σκληράδα και έλεγχο των ριμπάουντ θα χρειαστεί ο Παναθηναϊκός AKTOR για να κοιτάξει στα μάτια τη Ρεάλ στην αναμέτρηση των δύο ομάδων την Πέμπτη στο ΟΑΚΑ (21:15), όπως είπε ο Εργκίν Αταμάν. Ο Τούρκος προπονητής εξήρε τη δυναμική των Μαδριλένων, που έχουν υποστεί μόλις μία ήττα στη διοργάνωση.

«Παίζουμε απέναντι στην καλύτερη ομάδα της Euroleague μέχρι τώρα στην έδρα μας. Πρέπει να αγωνιστούμε με σκληράδα στην άμυνα, ειδικά απέναντι στους Καμπάτσο και Μούσα. Ένα ακόμη πολύ σημαντικό κομμάτι είναι ο έλεγχος των ριμπάουντ όπου πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη βαρύτητα», ανέφερε ο Εργκίν Αταμάν που δεν αντιμετωπίζει αγωνιστικά προβλήματα πέρα από τα γνωστά των Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Ιωάννη Παπαπέτρου.



Η αποστολή επέστρεψε από την Κωνσταντινούπολη νωρίς το μεσημέρι και η ομάδα πηγε κατευθείαν για βίντεο και -κανονική- προπόνηση στο ΟΑΚΑ.
