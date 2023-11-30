Σε… τέσσερις δόσεις θα διεξαχθούν οι πρώτοι αγώνες για τους «16» του Κυπέλλου Ελλάδος Novibet. Όπως αναμενόταν, οι πρώτες αναμετρήσεις στα δύο πιο λαμπερά ζευγάρια της φάσης, Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός και ΑΕΚ-Άρης, θα γίνουν την Τετάρτη 10 Ιανουαρίου.



Τα άλλα πρώτα ματς στα πέντε ζευγάρια θα «σπάσουν» στο διάστημα 5-7 Δεκεμβρίου. Το ΠΑΟΚ-Βόλος, συγκεκριμένα, ορίστηκε για την επόμενη Πέμπτη (7/12).

Υπενθυμίζεται πως για τα δύο ντέρμπι η αστυνομία δεν μπορούσε να εγγυηθεί για την ασφάλεια διεξαγωγής του την ερχόμενη εβδομάδα λόγω της επετείου από τη δολοφονία Γρηγορόπουλου και της άφιξης Ερντογάν στην Αθήνα.



Αναλυτικά το πρόγραμμα της φάσης των «16» στο Κύπελλο Ελλάδας



Οι πρώτοι αγώνες



Τρίτη 5 Δεκεμβρίου



Αστέρας Τρίπολης-Πανσερραϊκός (17:00)

Παναιτωλικός-Athens Kallithea FC (19:30)



Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου



ΟΦΗ-Κηφισιά (17:30)

ΑΕΛ-Ατρόμητος (19:30)



Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου



Λεβαδειακός-Νίκη Βόλου (15:00)

ΠΑΟΚ-Βόλος (19:00)



10 Ιανουαρίου 2024



ΑΕΚ-Άρης (19:30)

Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός (21:30)



Οι ρεβάνς



Κηφισιά-ΟΦΗ

Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός

Βόλος-ΠΑΟΚ

Άρης-ΑΕΚ

Πανσερραϊκός-Αστέρας Τρίπολης

Νίκη Βόλου-Λεβαδειακός

Athens Kallithea FC-Παναιτωλικός

Ατρόμητος-ΑΕΛ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.