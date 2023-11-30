bwin: Μια «ζεστή» αγκαλιά στην οικογένεια της Στέγης Φωτεινή

Η bwin ρίχνει βάρος στην ουσία, βρίσκεται δίπλα σε όσους έχουν ανάγκη με πράξεις αγάπης, καθώς στόχος της είναι να επιστρέψει στην κοινωνία την εμπιστοσύνη που λαμβάνει. Η συνεργασία με την Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή ξεκίνησε πριν τέσσερα χρόνια και η δημιουργία της Στέγης Αριάδνη ήταν ένα όνειρο ζωής που έγινε πραγματικότητα. Πλέον, εννέα ενήλικες με βαριά κινητική αναπηρία, των οποίων οι γονείς αδυνατούν να τους φροντίσουν λόγω της ηλικίας ή και της επιβαρυμένης υγείας τους, έχουν το δικό τους σπίτι.

Η Στέγη Αριάδνη χτίστηκε χάρη στην καλή θέληση πολλών ανθρώπων. Άλλωστε, εκτός από την οικονομική υποστήριξη που προσέφερε η bwin, συγκινητική ήταν και η δράση της εθελοντικής της ομάδας του βραβευμένου στοιχηματικού brand, στη συναρμολόγηση επίπλων και αντικειμένων της Στέγης, πραγματική εταιρική κοινωνική ευθύνη.

Αυτή τη φορά, η bwin στήριξε μια άλλη Στέγη της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή. Συγκεκριμένα, ανέλαβε εξ ολοκλήρου την αλλαγή του προβληματικού συστήματος κλιματισμού στη Στέγη Φωτεινή, προσφέροντας ανακούφιση στους ανθρώπους που το είχαν ανάγκη.

Η Στέγη Φωτεινή βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας και φιλοξενεί οκτώ ενήλικες με εγκεφαλική παράλυση. Εκπρόσωποι της εθελοντικής ομάδας της bwin επισκέφτηκαν την Στέγη, καθώς ήθελαν να γνωριστούν με τους ωφελούμενους της και να περάσουν λίγο χρόνο μαζί. Ένα υπέροχο απόγευμα, όπου οι διαμένοντες της Στέγης μοιράστηκαν τις ιστορίες της ζωής τους και περιέγραψαν την καθημερινότητά τους στους εθελοντές του κορυφαίου στοιχηματικού brand.

Ακολούθησε ξενάγηση στο όμορφο σπίτι τους και οι εθελοντές έμαθαν περισσότερα πράγματα για τον καθένα. Η αγάπη στα πρόσωπά τους αποτύπωσε με τον πιο ωραίο τρόπο το δέσιμό τους μέσα στο δικό τους σπίτι, αλλά και το πόσο νοιάζονται ο ένας για τον άλλον.

Αυτή ήταν μία ακόμα κίνηση της bwin, που επιβεβαιώνει το όραμά της να υποστηρίζει έμπρακτα συνολικά την κοινωνία. Το κορυφαίο στοιχηματικό brand συνεχίζει την πολυεπίπεδη στήριξη σε σημαντικά έργα που θα βοηθήσουν ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Άλλωστε, η bwin είναι πιστή στην στρατηγική εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στην οποία έχει εντάξει και τον εθελοντισμό για να μπορούν οι εργαζόμενοι να έρχονται σε άμεση επαφή με τους ωφελούμενους των δράσεων που κάνει.

Εξάλλου, το κοινωνικό αποτύπωμα ενός brand είναι εκείνο που το κάνει πραγματικά μεγάλο. Τα τελευταία χρόνια, η bwin, με τις πολύπλευρες κοινωνικές της δράσεις και την στρατηγική υπεύθυνου και ασφαλούς παιχνιδιού που ακολουθεί, βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της προσπάθειας για μια καλύτερη κοινωνία.

