Παναθηναϊκός: Η «πληγωμένη» Βιγιαρεάλ και η αρνητική παράδοση στην Ισπανία

Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς παίζει τα «ρέστα» της στην Ισπανία κόντρα στην Βιγιαρεάλ του Μαρθελίνο.

Ντεμπούτο με τριάρα έκανε ο Ισπανός τεχνικός, στον πάγκο του “κίτρινου υποβρύχιου”, όμως αυτό δεν αναιρεί την μέτρια έως κακή εμφάνιση που δείχνει η Βιγιαρεάλ το τελευταίο διάστημα.

Μετά τον Πατσέτα ο οποίος δεν κατάφερε να πιάσει στους Ισπανούς, ο Μαρθελίνο ο οποίος βλέπει ακόμα εφιάλτες από την βραδιά στην Γαλλία, τίθεται να αντιμετωπίσει τον Γιοβάνοβιτς και τον Παναθηναϊκό, για άλλη μια φορά φέτος.

