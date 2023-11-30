Παναθηναϊκός: Η «πληγωμένη» Βιγιαρεάλ και η αρνητική παράδοση στην Ισπανία

Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς παίζει τα «ρέστα» της στην Ισπανία κόντρα στην Βιγιαρεάλ του Μαρθελίνο.
Ντεμπούτο με τριάρα έκανε ο Ισπανός τεχνικός, στον πάγκο του “κίτρινου υποβρύχιου”, όμως αυτό δεν αναιρεί την μέτρια έως κακή εμφάνιση που δείχνει η Βιγιαρεάλ το τελευταίο διάστημα.
Μετά τον Πατσέτα ο οποίος δεν κατάφερε να πιάσει στους Ισπανούς, ο Μαρθελίνο ο οποίος βλέπει ακόμα εφιάλτες από την βραδιά στην Γαλλία, τίθεται να αντιμετωπίσει τον Γιοβάνοβιτς και τον Παναθηναϊκό, για άλλη μια φορά φέτος.
Διαβάστε τη συνέχεια στο paopantou.gr
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.