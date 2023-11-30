Αντύπας: «Ο Ολυμπιακός θέλει τη νίκη και θα παίξει γι’ αυτή - Δεν είναι βέβαιο το 3-5-2»

Τις τελευταίες πληροφορίες από τον Ολυμπιακό και το πώς αυτός προετοιμάζεται για την σημερινή αναμέτρηση στη Γερμανία με τη Φράιμπουργκ για την 5η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Europa League μετέφερε στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο Ηρακλής Αντύπας ο οποίος θα μεταδώσει το βράδυ το ματς στους 94,6.



Ο ρεπόρτερ των ερυθρολεύκων μεταφέροντας το… κλίμα από τις τάξεις της ομάδας επεσήμανε ότι οι παίκτες του Μαρτίνεθ θα παίξουν για το ένα αποτέλεσμα που τους δίνει πιθανότητες πρόκρισης στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.



Σχετικά με το σχήμα που ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει ο τεχνικός του Ολυμπιακού επεσήμανε ότι δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι αυτό θα είναι το 3-5-2, υπογραμμίζοντας ότι υπάρχει ακόμη η πιθανότητα να δούμε τελικά έναν Ολυμπιακό με το… γνωστό του formation το 4-3-3.



Κάτι τέτοιο σημαίνει ότι ο Ιμπόρα ενδεχομένως να είναι και πάλι βασικός με τους Έσε και Μαντί Καμαρά να είναι μαζί του στην τριάδα της μεσαίας γραμμής.



