Κρίσιμο δεκαπενθήμερο για Καρβαλιάλ στον Ολυμπιακό

«Σύννεφα» αρχίζουν και μαζεύονται για τον Κάρλος Καρβαλιάλ στον Ολυμπιακό.

Ο Πορτογάλος τεχνικός συμπλήρωσε δύο μήνες στην ομάδα, με την οποία σε 8 αγώνες έχει 4 νίκες, 1 ισοπαλία και 3 ήττες με 10 γκολ υπέρ και 9 κατά, ενώ από εκεί που ήταν μέσα σε όλους τους στόχους έχει αποκλειστεί από το Κύπελλο, βρίσκεται 9 βαθμούς πίσω από τον πρωτοπόρο ΠΑΟΚ και έχει μπροστά τα δύσκολα ματς με Φερεντσβάρος.

Η αλήθεια είναι πως o 58χρονος προπονητής χρειάστηκε να διαχειριστεί μία ομάδα που δεν έφτιαξε ο ίδιος, στην οποία υπήρξαν αστοχίες στις μεταγραφές του καλοκαιριού και να φτιάξει το κλίμα στα αποδυτήρια.

Όπως τόνισε και χθες στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο Κώστας Νικολακόπουλος, αυτή τη στιγμή δεν τίθεται θέμα απομάκρυνσης του Καρβαλιάλ από τον Ολυμπιακό. Δεν γίνεται μέσα σε ακριβώς 60 ημέρες να κριθεί η πορεία του κόουτς, όμως το επόμενο δεκαπενθήμερο κρίνεται ιδιαίτερα κρίσιμο για εκείνον.

Συγκεκριμένα, οι Πειραιώτες έχουν το εντός έδρας ματς με τον ΟΦΗ που δίνει μάχη για την παραμονή του στην κατηγορία, ακολουθεί το πρώτο ματς με τη Φερεντσβάρος και μετά η ομάδα πάει στην Τούμπα για να αντιμετωπίσει σε ένα γεμάτο γήπεδο τον ΠΑΟΚ και ακολουθεί η ρεβάνς με τους Ούγγρους.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.