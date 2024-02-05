Απίθανος Άρης «άλωσε» το ΟΑΚΑ μετά από 27 χρόνια και έσπασε το αήττητο του Παναθηναϊκού AKTOR

Έσπασε την κατάρα των 27 ετών και το αήττητο του Παναθηναϊκού AKTOR ο απίθανος Άρης.

Η ομάδα του Γιάννη Καστρίτη έκανε την έκπληξη της χρονιάς στην Stoiximan Basket League, καθώς για τη 17η αγωνιστική νίκησε τους «πράσινους» στο ΟΑΚΑ με σκορ 73-70 μετά από ένα συγκλονιστικό ματς.

Ο Σταρκ μεγάλος πρωταγωνιστής για τον Άρη με 14 πόντους, καθοριστικός ο Βασίλης Τολιόπουλος που με τρία τρίποντα στην τέταρτη περίοδο εκτόξευσε τη διαφορά στους εννέα και ουσιαστικά «καθάρισε» το ματς. Γκαντ και Γκριγκόνις οι πρώτοι σκόρερ για τους ηττημένους με 11 με τον Κώστα Αντετοκούνμπο να πετυχαίνει 10 και τον Καλαϊτζάκη 9.

Τρομερό πρώτο δεκάλεπτο από τους «κίτρινους» που βρέθηκαν να προηγούνται με 15 (10-25) ενώ στο τέταρτο έκαναν την ανατροπή στην ανατροπή με ένα επί μέρους 22-13.



Το ματς

Με τους Σλούκα, Γκραντ, Αντετοκούνμπο, Γκριγκόνις, Μήτογλου η αρχική πεντάδα του Παναθηναϊκού ΑKTOR στο παρκέ την στιγμή που ο Γιάννης Καστρίτης, έριξε στη μάχη τους Τολιόπουλο, Μπλούμπεργκς, Χάρελ, Περσίδη, Μπάνκστον για τον Άρη.

Το ξεκίνημα του «τριφυλλιού» δεν ήταν και το καλύτερο δυνατό με τον Άρη να παίζει επιθετική άμυνα και να δικαιώνεται με Τολιόπουλο και Χάρελ να βρίσκουν σκορ, την στιγμή που οι γηπεδούχοι έπαιρναν πόντους μόνο από τον Κώστα Αντετοκούνμπο με το σκορ να έρχεται στο 6-9. Οι «κίτρινοι» έβγαλαν φανταστικές άμυνες και με τον Ντε Σόουζα να είναι μαχητικός κάτω από τη ρακέτα, έβγαλαν όμορφες επιθέσεις φτάνοντας στο +11 (6-17) σχεδόν τρία λεπτά πριν το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR, δυσκολευόταν αρκετά να περάσει την μπάλα στο ζωγραφιστό και να έχει έξι λάθη στην πρώτη περίοδο, δίνοντας το δικαίωμα στον Άρη να κάνει το καλύτερο πρώτο του δεκάλεπτο στο φετινό πρωτάθλημα φτάνοντας μέχρι και το +19 (10-29) με τους «πράσινους»να ροκανίζουν τη διαφορά στους 15 στο τέλος της περιόδου η οποία ολοκληρώθηκε στο 10-25 για τον εντυπωσιακό Άρη.

Εκρηκτική εκκίνηση στο δεύτερο δεκάλεπτο με τον Εργκίν Αταμάν να ρίχνει στο παρκέ τον Παναγιώτη Καλαϊτζάκη, ποντάροντας στην καλή του αμυντική προσήλωση στο ματς. Το τρίποντα Γκραντ και Μπλούμπεργκς, έφεραν το σκορ στο 15-32 για τον Άρη, με τον Παναθηναϊκό AKTOR από το σημείο εκείνο και έπειτα να ανεβάζει την ένταση σε άμυνα και επίθεση και με ένα επί μέρους 11-0 με πρωταγωνιστή τον Γκραντ που σκόραρε πέντε αναπάντητους, το σκορ κατέβηκε σε μονοψήφια επίπεδα (32-38) με τον Σταρκ να σκοράρει με 1/2 βολές και τον Σλούκα να ευστοχεί από τη γραμμή και δυο για το 34-39 του πρώτου ημιχρόνου.

Με την ίδια ένταση στο δεύτερο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός AKTOR που διεύρυνε το επί μέρους σκορ στο 22-1 με τον Μήτογλου και τον Γκριγκόνις να τον φέρνουν για πρώτη φορά μπροστά με 42-39. Οι «πράσινοι» έστησαν «παγίδες» στην επαναφορά του Άρη επιχειρώντας να κλέψουν μπάλες και σε αρκετές περιπτώσεις το κατάφεραν με τον Καλαϊτζάκη και τον Αντετοκούνμπο να φέρνουν για πρώτη φορά τον Παναθηναϊκό AKTOR στο +5 (50-45). Ο Σανόγκο έπαιρνε αρκετές μάχες κάτω από το καλάθι των γηπεδούχων με αποτέλεσμα το μειώσει στους τρεις, όμως ο Σλούκας με ασίστ στον Μήτογλου και με τρίποντο έφερε το σκορ στο 57-49 πρωτού ο Μπλούμπεργκς μειώσει στο 57-51 που ήταν και το σκορ του πρώτου δεκαλέπτου.

Ωστόσο οι «κίτρινοι» μπήκαν αποφασισμένοι να γυρίσουν το ματς με τον Σταρκ και τον Κατσίβελη να βάζουν μπροστά τον Άρη στην εκκίνηση του τετάρτου δεκαλέπτου με 57-58, αναγκάζοντας τον Εργκίν Αταμάν να καλέσει τάιμ άουτ. Αυτό αφύπνισε προσωρινά τους παίκτες του που έφτασαν στο νέο προβάδισμα με τον Γκριγκόνις (59-57). Από το σημείο εκείνο και έπειτα όμως ανέλαβε δράση ο Τολιόπουλος ο οποίος με τρια τρίποντα έφερε τον Άρη στο +9 (62-71), 1,14" πριν το τέλος. Οι γηπεδούχοι δεν κατάφεραν να σκοράρουν στο open play με τους Γκριγκόνις, Μπαλτσερόφσκι και Ναν να μειώνουν σε 70-73 στα 17,7". Ο Παναθηναϊκός AKTOR έφτασε δύο φορές κοντά στην ανατροπή με το επιθετικό φάουλ του Κατσίβελη στον Καλαϊτζάκη, όμως οι άστοχες προσπάθειες του Μήτογλου, το challenge που κέρδισε ο Καστρίτης στα 6" πριν το τέλος και το άστοχο τρίποντο του Καλαϊτζάκη, χάρισαν την ιστορική νίκη στον Άρη με σκορ 73-70.

