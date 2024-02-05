Ολυμπιακός: Επιστρέφει ο Ντάρκο Κοβάσεβιτς - Αναλαμβάνει αθλητικός διευθυντής

Ντάρκο Κοβάσεβιτς, η επιστροφή! Ο Σέρβος ανέλαβε Αθλητικός Διευθυντής στον Ολυμπιακό, όπως ανακοίνωσε η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ.

Λίγο πριν, ο Κώστας Νικολακόπουλος είχε μεταφέρει μέσω του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 την πληροφορία ότι ο παλαίμαχος επιθετικός επιστρέφει στους Πειραιώτες και λίγο μετά επιβεβαιώθηκε μέσω ανακοίνωσης. Ο Κοβάσεβιτς θα έχει από κοντά τον Κριστιάν Καρεμπέ (που είναι εδώ και χρόνια στον Ολυμπιακό) και αμφότεροι θα αναλάβουν να σηκώσουν το βάρος του ποδοσφαιρικού τμήματος, στηρίζοντας την ομάδα.

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού

«Η ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ανακοινώνει ότι από σήμερα ο κ. Ντάρκο Κοβάσεβιτς αναλαμβάνει χρέη Αθλητικού Διευθυντή (Sports Director)».

Είναι δύο άνθρωποι, άλλωστε, οι οποίοι έχουν πολύ ισχυρούς δεσμούς με τον Ολυμπιακό, έχοντας προσφέρει πολλά τόσο ως ποδοσφαιριστές, αλλά και ως στελέχη στη συνέχεια. Με την παρουσία τους οι «ερυθρόλευκοι» ποντάρουν πολλά στις σχέσεις τους στη διεθνή αγορά.

Τέλος ο Πέδρο Άλβες

Ο Κοβάσεβιτς ήρθε, ο Άλβες φεύγει! Ο Κώστας Νικολακόπουλος μετέδωσε μέσω του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 την πληροφορία από την Πορτογαλία, σύμφωνα με την οποία ο Πέδρο Άλβες, ο οποίος κατείχε το πόστο του Αθλητικού Διευθυντή, αποτελεί παρελθόν για τους Πειραιώτες.

Ο Πορτογάλος είχε σήμερα συνάντηση με ανθρώπους της διοίκησης των «ερυθρολεύκων», από την οποία βγήκε το «διαζύγιο» των δύο πλευρών. Η θητεία του Άλβες στον Ολυμπιακό κράτησε περίπου ένα δίμηνο.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.