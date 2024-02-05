Λογαριασμός
Ανακοίνωσε την επιστροφή του Μπερνάρ από το καλοκαίρι η Ατλέτικο Μινέιρο

Και επίσημα στην Ατλέτικο Μινέιρο ο Μπερνάρ! Ο βραζιλιάνικος σύλλογος, ανακοίνωσε τη συμφωνία με τον 31χρονο παίκτη του οποίου το συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό λήγει στο τέλος της σεζόν

Μπερνάρ

Οριστική είναι η επιστροφή του Μπερνάρ στην Ατλέτικο Μινέιρο από το καλοκαίρι του 2024. H «Galo» πριν καν ολοκληρωθεί η χρονιά στη Βραζιλία, αλλά και στην Ελλάδα, επισημοποίησε ότι ο Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός θα επαναπατριστεί μετά το πέρας του συμβολαίου του με τον Παναθηναϊκό με μια μακροσκελή ανακοίνωση-καλωσόρισμα!

O Μπερνάρ θα φορέσει τη φανέλα της Ατλέτικο Μινέιρο ξανά μετά από 11,5 χρόνια έχοντας συμφωνήσει να υπογράψει συμβόλαιο μέχρι τον Δεκέμβριο του 2027.
Θυμίζουμε ότι τις προηγούμενες ημέρες είχε επιβεβαιωθεί η συμφωνία του έμπειρου μεσοεπιθετικού με την ομάδα που τον ανέδειξε και με την οποία κατέγραψε συνολικά 75 συμμετοχές, σκόραρε 16 τέρματα και μοίρασε 19 ασίστ.

Mάλιστα η Ατλέτικο Μινέιρο, ξεκινά την ανακοίνωση της με τη φράση: «Η ιστορία δεν τελειώνει εδώ», την οποία είχε χρησιμοποιήσει ο Μπερνάρ κατά την αποχώρηση του από τον σύλλογο το 2013, όταν και είχε πάρει μεταγραφή στη Σαχτάρ έναντι 25 εκατ. ευρώ.

Πηγή: sport-fm.gr

